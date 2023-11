Dungeons & Dragons: Trotz Kino-Flop Fortsetzung für Fantasy-Blockbuster? – In der Filmwelt gibt es immer wieder überraschende Wendungen und Geschichten. Ein solches Beispiel ist der Fantasy-Blockbuster „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“, der trotz mäßigem kommerziellen Erfolg eine besondere Stellung bei Fans und Kritikern genießt.

„Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“, mit Schauspielgrößen wie Chris Pine und Michelle Rodriguez, konnte an den Kinokassen etwa 208 Millionen US-Dollar einspielen, und das bei einem Budget von geschätzten 150 Millionen US-Dollar. Allerdings hat dieser finanzielle Umstand die Wertschätzung der Fans für den Film nicht geschmälert. Der Film wird von vielen als das Fantasy-Highlight des Jahres gefeiert, was sich in zahlreichen positiven Kritiken und der Resonanz der Fanbasis widerspiegelt.

Nicht nur Chris Pine zeigt sich zuversichtlich

Trotz der finanziellen Herausforderungen gibt es Hoffnung auf einen zweiten Teil. Denn Chris Pine, der im Film die Rolle des Barden Edgin verkörpert, äußerte sich in einem Interview mit „GamesRadar“ zuversichtlich über die Möglichkeit einer Fortsetzung. Obwohl er keine konkreten Informationen hat, glaubt er an die Chance für „Dungeons & Dragons 2“.

Auch Brian Robbins, Chef der Paramount-Studios, ließ in einem Interview mit „THR“ durchblicken, dass eine Fortsetzung denkbar wäre, vorausgesetzt, die Produktionskosten können deutlich gesenkt werden. Für diejenigen, die „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ noch nicht kennen, bietet der Film eine spannende Geschichte. Der Film dreht sich um Edgin, einen musikalischen Langfinger, der sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer begibt.

Die Geschichte um das Fantasy-Abenteuer

Unterstützt wird er von einem vielfältigen Team, bestehend aus der Barbarin Holga, dem Zauberer Simon, der Druidin Doric und dem Paladin Xenk. Ihr Gegenspieler ist der gerissene Forge, und alle sind auf der Suche nach einer verlorenen Reliquie. Der Plot entwickelt sich rasant, als die Protagonisten in Konflikte mit gefährlichen Gegnern geraten.

Während die Zukunft einer Kino-Fortsetzung noch ungewiss ist, gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Denn „Dungeons & Dragons“ wird mindestens als Serie weiterleben. Denn Rawson Thurber Marshall, bekannt für Werke wie „Red Notice“ und „Central Intelligence“, arbeitet aktuell an einer Serie für den Streaming-Dienst Paramount+.

Quelle: filmstarts.de