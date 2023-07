Dune - Teil 2: Kino-Epos mit epischer Laufzeit – Mit der Neuauflage von David Lynchs „Dune“ hat Denis Villeneuve einen der besten Sci-Fi-Streifen der letzten Jahre abgeliefert. Ein wahres Kino-Epos, das in zwei Teile aufgesplittet wurde. Während der erste Akt bereits große Leinwandkost lieferte, steht im November dieses Jahres der zweite Teil an. Und dieser soll noch epischer, bildgewaltiger und vor allem actionreicher werden.

Doch nicht nur das, flimmerte der erste Teil doch ganze zwei Stunden und 35 Minuten über die Kinoleinwände, soll „Dune - Teil 2“ eine noch längere Laufzeit besitzen. Demnach kommt die aktuelle Schnittfassung des zweiten Teils auf eine Laufzeit von sagenhaften drei Stunden und 15 Minuten.

Natürlich ist die aktuelle Fassung noch nicht die finale Kinofassung und Denis Villeneuve wird sicherlich noch die eine oder andere Kürzung vornehmen, aber man kann davon ausgehen, dass der zweite Teil merklich länger sein wird und die Drei-Stunden-Marke knacken könnte.

Epischer Kino-Blockbuster ist garantiert

Aber egal wie lang „Dune - Teil 2“ am Ende sein wird, ein epischer Kino-Blockbuster ist garantiert. Das zeigte in Ansätze auch bereits der erste dreiminütige Trailer zum zweiten Teil. Im zweiten Teil befindet sich Paul Atreides an der Seite von Chani und den Fremen auf dem Kriegspfad. Schließlich will er Rache an den Verschwörern nehmen, die seine Familie ausgelöscht haben.

Doch es geht um viel mehr: Es liegt an ihm, eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die das Schicksal des Universums bestimmen wird. In „Dune: Part Two“ werden neben Timothée Chalamet als Paul Atreides und Zendaya, auch Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem und Dave Bautista zurückkehren. Wobei Florence Pugh als Prinzessin Irulan, Léa Seydoux als Lady Margot, Austin Butler als Feyd-Rautha Harkonnen sowie Christopher Walken zu den Neuzugängen gehören.

Streicht euch also den 2. November 2023 ganz dick im Kalender an, wenn „Dune: Teil 2“ in den deutschen Kinos startet.

Quelle: moviepilot.de