Dune: Spektakulärer Trailer zum Sci-Fi-Epos – Sehr lange mussten Fans nach diversen Kinostartverschiebungen auf den wohl am sehnlichsten herbeigewünschten Sci-Fi-Blockbuster warten. Bald ist es soweit, „Dune“ startet am 16. September 2021 endlich in den Kinos. Passend dazu haben Warner Bros. nun den neuen deutschen Trailer veröffentlicht, der eindrucksvoll zeigt, dass „Dune“ eines der Kino-Highlights des Jahres werden könnte.

Natürlich hängt beim „Dune“-Remake von David Lynchs legendärem Science-Fiction-Epos „Dune: Der Wüstenplanet“ aus dem Jahre 1984 die Messlatte immens hoch. Doch auch die Bewegtbilder im neuen Trailer lassen darauf hoffen, dass man einen epischen Filmtrip im Kino erleben darf. Zumal die Neuauflage von „Dune“ sicherlich ein bildgewaltiges Fest werden wird.

Filmemacher Denis Villeneuve inszeniert beeindruckenden Blockbuster

lleine schon deshalb, weil niemand Geringeres als Filmemacher Denis Villeneuve hier im Regiestuhl sitzt, der bereits mit „Arrival“, oder „Blade Runner 2049“ die Zuschauer beeindruckt hatte. Im Vorfeld zeigten sich etliche „Dune“-Fans skeptisch, als bekannt wurde, dass es zum Kultstreifen von David Lynch eine Neuauflage geben würde.

Schließlich zählt „Der Wüstenplanet“ mit zu den filmischen Meisterwerken im Sci-Fi-Genre überhaupt – seinerzeit begeisterten Stars wie Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Sting, Patrick Stewart, Max von Sydow und Dean Stockwell die Zuschauer. Doch die Ängste vor einem nicht gebührenden Remake scheinen egalisiert, präsentiert sich „Dune“ doch bereits jetzt als atmosphärisch dichter und visuell beeindruckender Blockbuster.

„Dune“ mit Staraufgebot

„Dune“ erzählt die Geschichte des brillanten jungen Helden Paul Atreides. Um die Zukunft seiner Familie und seines gesamten Volkes zu sichern, muss Paul auf den gefährlichsten Planeten des Universums reisen. Nur auf dieser Welt existiert ein wertvoller Rohstoff, der es der Menschheit ermöglichen könnte, ihr vollständiges geistiges Potenzial auszuschöpfen.

Doch finstere Mächte wollen die Kontrolle über die kostbare Substanz an sich reißen. Es entbrennt ein erbitterter Kampf, den nur diejenigen überleben werden, die ihre eigenen Ängste besiegen. Während sich an der Grundstory nichts geändert hat, fährt „Dune“ einen namhaften Cast auf, zu dem unter anderen Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya sowie Charlotte Rampling, Jason Momoa und Javier Bardem gehören.

Also notiert euch den 16. September 2021 im Kalender, um die Neuauflage des Sci-Fi-Abenteuers „Dune“ in den Kinos zu erleben!