Dune: Part Two – Neuer Trailer zum Sci-Fi-Epos erschienen – In den letzten Jahren hat sich das Sci-Fi-Genre ständig weiterentwickelt, aber ein Film hat besonders viel Aufmerksamkeit erregt: Das Remake von „Dune: Der Wüstenplanet“. Ursprünglich von David Lynch inszeniert, hat Regieikone Denis Villeneuve mit seiner Version ein beeindruckendes Sci-Fi-Meisterwerk geschaffen, das sowohl bei Fans als auch bei Kritikern Anklang fand.

Obwohl dieser filmische Triumph in zwei Teile geteilt wurde, was bei einigen einen bitteren Nachgeschmack hinterließ, fiebern Anhänger gespannt nun dem zweiten Teil entgegen. Die Fortsetzung, die seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2021 erwartet wird, soll am 29. Februar 2024 mit „Dune: Part Two“ ihre Premiere feiern. Nun ist taufrisch der nächste Trailer zur Fortsetzung erschienen, der den sichtlich erhöhten Action-Anteil in „Dune: Part Two“ noch mal unterstreicht.

Epischer Sci-Fi-Kriegsfilm

Vor allem verspricht der nunmehr dritte Trailer, dass der zweite Teil in Sachen Action, Bildgewalt und Spannung noch einen Schritt weitergehen wird. Im zweiten Akt befindet sich Paul Atreides an der Seite von Chani und den Fremen auf dem Kriegspfad. Schließlich will er Rache an den Verschwörer nehmen, die seine Familie ausgelöscht hatten. Doch es geht um viel mehr, es liegt an ihm, eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die das Schicksal des Universums bestimmen wird.

Anders als im ersten, eher beschaulichen aber überaus stimmungsvollen Part, wird Teil zwei in Richtung eines epischen Sci-Fi-Kriegsfilms gehen, gespickt mit jeder Menge Action. Regisseur Denis Villeneuve selbst hat angedeutet, dass der zweite Teil von „Dune“ sich stark von seinem Vorgänger unterscheiden wird, mit einer dynamischeren Handlung und großangelegten Schlachten, die an „Gladiator“ erinnern.

Spannende Neuzugänge in „Dune: Part Two“

In „Dune: Part Two“ werden neben Timothée Chalamet als Paul Atreides und Zendaya, auch Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem und Dave Bautista zurückkehren. Wobei Florence Pugh als Prinzessin Irulan, Léa Seydoux als Lady Margot, Austin Butler als Feyd-Rautha Harkonnen sowie der bereits erwähnte Christopher Walken zu den Neuzugängen gehören.