"Dune 2": Trailer zum epischen Kino-Blockbuster erschienen – Sicherlich gibt es immer mal wieder neues Material für alle Freunde von Sci-Fi-Welten. Doch kein Film hat das Genre in den letzten zwei Jahren so wachgeküsst wie das Remake des legendären Sci-Fi-Kultfilms „Dune: Der Wüstenplanet“ von Regieikone David Lynch. Denn mit der Neuauflage „Dune“ von Denis Villeneuve ist schlicht ein Sci-Fi-Epos entstanden, das von Fans als auch Kritikern gefeiert wurde.

Ein kleiner Wermutstrophen blieb allerdings, da das bildgewaltige Sci-Fi-Schwergewicht in zwei Teile gesplittet wurde. So erwarten Fans seither sehnlichst den zweiten Akt herbei. Die Wartezeit seit dem ersten Teil 2021 endet glücklicherweise Ende des Jahres. Genauer gesamt am 2. November 2023, wenn „Dune: Part Two“ in die Kinos kommt. Bereits der erste Trailer zeigt, dass man im zweiten Teil noch mal einen draufsetzen wird in puncto Action, Bildgewalt und Spannung.

Zweiter Teil geht in Richtung Sci-Fi-Kriegsfilm

Nun ist taufrisch der nächste Trailer zur Fortsetzung erschienen, der den sichtlich erhöhten Action-Anteil in „Dune: Part Two“ noch mal unterstreicht. Außerdem ist im dreiminütigen Trailer erstmals auch Neuzugang Christopher Walken zu sehen, der im zweiten Teil die Rolle als Padischah-Imperator Shaddam IV. Corrino übernehmen wird. Im zweiten Akt befindet sich Paul Atreides an der Seite von Chani und den Fremen auf dem Kriegspfad.

Schließlich will er Rache an den Verschwörer nehmen, die seine Familie ausgelöscht hatten. Doch es geht um viel mehr, es liegt an ihm, eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die das Schicksal des Universums bestimmen wird. Anders als im ersten, eher beschaulichen aber überaus stimmungsvollen Part, wird Teil zwei in Richtung eines epischen Sci-Fi-Kriegsfilms gehen, gespickt mit jeder Menge Action.

Starker Cast mit spannenden Neuzugängen

Mit gigantischen Schlachten, die stilistisch an jene aus „Gladiator“ erinnern, was Star-Regisseur Denis Villeneuve bereits im Vorfeld selbst verriet. Villeneuve erklärte, dass der erste Teil eher ein nachdenklicher, atmosphärischer Film gewesen sei. Dies werde sich in „Dune – Teil 2“ ändern. Hierbei handle es sich laut Villeneuve um einen actionreichen, epischen Kriegsfilm. Zudem sei die Handlung des zweiten Teils wesentlich enger gestrickt.

Außerdem habe man an neuen Locations gedreht. Damit wollte der Regisseur verhindern, dass das Publikum das Gefühl der Wiederholung bekommt. In „Dune: Part Two“ werden neben Timothée Chalamet als Paul Atreides und Zendaya, auch Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem und Dave Bautista zurückkehren. Wobei Florence Pugh als Prinzessin Irulan, Léa Seydoux als Lady Margot, Austin Butler als Feyd-Rautha Harkonnen sowie der bereits erwähnte Christopher Walken zu den Neuzugängen gehören.

Streicht euch also den 2. November 2023 dick im Kalender an, wenn „Dune: Part Two“ in den deutschen Kinos startet.