Dune 2: Fans erwartet ein epischer Sci-Fi-Kriegsfilm – Vor zwei Jahren ließ „Dune“ die SciFi-Welt aufjubeln. Die Rede ist vom Remake des legendären Sci-Fi-Kultfilms „Dune: Der Wüstenplanet“ von Regieikone David Lynch, der 2021 die Kinos zum Beben brachte und Fans sowie Kritiker begeisterte. So schaffte es Filmemacher Denis Villeneuve, mit seiner Neuauflage die hohen Erwartungen regelrecht zu pulverisieren und mit „Dune“ sogar das Original zu überflügeln.

Ein bildgewaltiges Sci-Fi-Epos, das man allerdings in zwei Teile gesplittet hatte. So erwarten Fans seither sehnlichst den zweiten Akt. Doch Ende des Jahres, am 2. November 2023, soll endlich „Dune 2“ in die Kinos kommen. Auf der „CinemaCon“, der größten und wichtigsten Zusammenkunft von Kinobetreibern aus aller Welt, konnte das Publikum nun bereits den Trailer zu „Dune - Teil 2“ sehen.

Sci-Fi-Kriegsfilm mit jeder Menge Action und Mega-Schlachten

Und die Reaktionen auf das erste Bewegtmaterial sollen wohl durchweg positiv gewesen sein. Außerdem drangen von dort einige neue Details nach außen. Demnach dürfen sich Fans auf einen epischen Sci-Fi-Kriegsfilm mit jeder Menge Action freuen. Dies mit gigantischen Schlachten, die stilistisch an jene aus „Gladiator“ erinnern. Dies verriet nun auch Star-Regisseur Denis Villeneuve selbst.

So erklärte er, dass der erste Teil eher ein nachdenklicher, atmosphärischer Film gewesen sei. Dies wird sich in „Dune – Teil 2“ ändern. Hierbei handle es sich laut Villeneuve um einen actionreichen, epischen Kriegsfilm. Zudem sei die Handlung des zweiten Teils wesentlich enger gestrickt. Außerdem habe man an neuen Locations gedreht. Damit wollte der Regisseur verhindern, dass das Publikum das Gefühl der Wiederholung bekommt.

Auch Darstellerin Rebecca Ferguson sagte jüngst in einem Interview auf dem YouTube-Kanal „Jake´s“, dass man für „Dune 2“ noch mal kräftig nachgelegt habe. Für Ferguson sei der zweite Teil zudem noch mal eine ganze Ecke besser als Teil eins. In dem Interview schwärmte der Hollywood-Star auch von den neun Drehorten wie in Abu Dhabi.



Alles in allem kommt also Großes auf uns zu. Mehr Action, mehr Tempo, riesige Schlachten und beeindruckende Kulissen. Da erfreut sich doch sicherlich jedes Fan-Herz. Vor allem auch, wenn man dann hoffentlich bald mit einem ersten Trailer, selbst Einblicke in „Dune 2“ bekommen wird.

Das passierte im ersten Teil

Für alle, die Nachholbedarf haben, zum Schluss noch mal ein kleiner Exkurs, was im ersten Teil geschah: „Dune“ entführt in eine ferne Zukunft. In dieser hat die Menschheit das Universum erobert. Allerdings teilen sich dort rivalisierende Adelshäuser die Macht, die einem Imperator unterstehen. Das sorgt natürlich für reichlich Zwist untereinander. Erst recht, als der Imperator den düsteren Harkonnen die Verwaltung über den Wüstenplaneten Arrakis entreißt und diese dem Haus Atreides übergibt.

Der Wüstenplanet Arrakis, auch Dune genannt, steht hierbei im besonderen Fokus, da dort die wertvolle Ressource Spice gewonnen wird. Das Spice wird hierbei nicht nur dringend als Substanz für die Raumfahrt benötigt, auch ist es eine Art Wunderdroge mit lebensverlängernder und telepathischer Wirkung. Während die Harkonnen auf Arrakis aus Profitgier eine Schreckensherrschaft ausübten, will Herzog Leto Atreides einen zurückhaltenden Weg einschlagen.

Letos Sohn Paul will indes noch weiter gehen und das geknechtete Wüstenvolk der Fremen befreien. Zudem lassen Paul mysteriöse Träume und Vorahnungen ihn nicht nur mit seiner Rolle in der Erbfolge hadern, sondern zudem den Imperialismus aller Adelshäuser infrage stellen. Als dann noch finstere Mächte die Kontrolle über das kostbare Spice an sich reißen wollen, entbrennt ein erbitterter Kampf, den nur diejenigen überleben werden, die ihre eigenen Ängste besiegen.

