Du gegen die Wildnis – Survival-Abenteuer zum Mit-Entscheiden mit Bear Grylls – Unter zahlreichen Fans gilt er seit seiner Überlebenskampf-Serie „Abenteuer Survival“ als Ikone: Wildnis-Papst Edward Michael „Bear“ Grylls, ehemaliger Soldat der Spezialeinheit SAS und Experte für das Meistern widriger Umstände. Es gibt nichts, was der Mann in der Natur nicht schon überlebt, bezwungen oder gegessen hätte. Nach längerer Abwesenheit kehrt er nun mit neuem Stoff auf unsere Fernseher zurück: Bei „Du gegen die Wildnis – Der interaktive Film“ dürfen (müssen?) wir an seiner Seite ums Überleben kämpfen.

Etwas ältere Semester werden sich an spannende „Abenteuerspielbücher“ erinnern, etwa die Reihe „Einsamer Wolf“. In diesen Abenteuerstorys wählte (und würfelte) man an bestimmten Stellen, wohin sich der Held wenden würde, ob er schleichen oder kämpfen, fliehen oder sich stellen würde – dies entschied den Ausgang des Buches. Auch auf dem PC gab es anfangs sogenannte Textadventures, die in eine ähnliche Kerbe schlugen.

Beim Streaming-Giganten Netflix erprobt man schon länger solche Formate für den Fernseher, etwa in Form von „Black Mirrror: Bandersnatch“, wo die Fernbedienung unsere Entscheidungen umsetzt.

Nun wird bei „Du gegen die Wildnis – Der interaktive Film“ Bear Grylls auf ein solches Abenteuer losgelassen – und benötigt unsere Hilfe, um die brenzlige Lage zu meistern. Die Handlung versetzt uns dabei in ein Safari-Reservat, dem in bester „Jurassic Park“-Manier zum unpassendsten Zeitpunkt der Saft ausgeht. Ohne Strom ist die Lage ernst: Denn ein Pavian ist aus seinem Gehege entkommen und hat sich auf den Weg zu den Meeresklippen gemacht – ein Risiko für das Tier und für andere.

Jemand muss zudem die Stromversorgung wiederherstellen – und zu allem Überfluss ist auch noch ein hungriger Löwe auf Wanderschaft. Sein Ziel: ein nahe gelegenes Dorf. Nun kann nur noch der Zuschauer helfen, die Lage zu retten. Ob das neue Abenteuer mit Bear Grylls etwas für euch ist, könnt ihr als Netflix-Nutzer schon bald entscheiden: „Du gegen die Wildnis – Der interaktive Film“ läuft weltweit am 16. Februar an.