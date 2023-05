DSDS: Bohlen lüftet Geheimnis um neue Jury – Die letzte Staffel DSDS ist zwar vorbei, ruhig wird es um den wiedergekehrten Kult-Juroren Dieter Bohlen deshalb aber noch lange nicht. Dieser rührt nämlich bereits fleißig die Werbetrommel für die nächste Suche nach Deutschlands Superstar und hat nun auch ein erstes Geheimnis rund um die neue Jury-Besetzung gelüftet.

Von offizieller Seite gibt es zwar noch kein Statement, allerdings hat es sich der Pop-Titan nicht nehmen lassen, anlässlich seines Konzertes in Düsseldorf indirekt einen der Stühle am Juroren-Pult zu besetzen.

Im Vorfeld der Performance des DSDS-Siegersongs „Call my Name“ verkündete Bohlen mit Blick auf Pietro Lombardi, der als Gaststar mit ihm auf der Bühne stand: „Er ist Juror, mein Bruder und eins kann ich sagen: Auch nächstes Jahr ist er wieder neben mir in der Jury, weil wir ein Team sind.“

In sicherlich gespielter Überraschung erwiderte der Sänger: „Dieter, das wusste noch keiner!“ Bohlen darauf: „Upps! Uns kann man doch nicht trennen.“

Damit bestätigte Bohlen angebliche Insider-Informationen, die nach einem Bericht von „Bild“ die Runde gemacht hatten.

Demnach sollen außerdem zwei Frauen die Jury komplettieren, die Bohlen möglichst keine Widerworte geben sollen.

Dieser hatte daraufhin erklärt, dass es falsch sei, dass er keine selbstbewussten Frauen in der Jury wolle, die ihm nicht die Meinung sagen. Ganz im Gegenteil: „Genau DAS will ich doch, das ist doch das Salz in der Suppe, dadurch wird diese Show doch interessant.“

„Natürlich werden wir nach einer tollen Frau suchen, oder zwei, oder 35.“

Als sicher gilt lediglich, dass Katja Krasavice wohl nicht mehr Teil der DSDS-Crew sein wird, nachdem sie Dieter Bohlen im Zuge der letzten Staffel mehrfach öffentlich angefeindet hat.

