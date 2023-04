DSDS 2024: Bohlen bestätigt Gerüchte um neue Jury – Es sollte eigentlich die letzte Staffel werden, doch inzwischen hat der Sender RTL offiziell bekanntgegeben, dass die langlebige Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im nächsten Jahr nun doch fortgesetzt werden soll. Mit Blick auf das aktuell brodelnde Skandalsüppchen um den wiedergekehrten Dieter Bohlen und seine überraschend widerborstige Mitjurorin Katja Krasavice stellt sich dabei natürlich die Frage, wer beim nächsten Mal am Jury-Pult sitzen wird.

Nachdem die vorangegangene Staffel ohne ihren Kult-Juroren der ersten Stunde gnadenlos durchfiel, ist es wenig überraschend, dass Pop-Titan Bohlen am Tisch verbleibt. Auch Pietro Lombardi dürfte nach nunmehr drei Jahren Amtszeit ein Platz sicher sein.

Auf Instagram erklärte der 30-jährige Musiker erst kürzlich: „DSDS ist für mich kein Job, sondern eine Familie geworden. Ich freue mich für Dieter, denn er hat aus dieser Sendung das gemacht, was sie heute ist. Dafür bin ich sehr dankbar, dafür sind alle extrem dankbar.“

Lombardi weiter:

„Es war immer der Wunsch, dass Dieter und ich gemeinsam zurückkommen. Das haben wir geschafft. Ich bin glücklich, dass es eine neue Staffel geben wird. Und wenn man sich dafür entscheidet, den Weg weiter mit mir zu gehen, im Team mit Dieter, dann bin ich natürlich dabei!“

Die „Bild“ hatte bereits im Fahrwasser der Verkündung einer neuen Staffel davon berichtet, dass Lombardi dem Format erhalten bleiben wird.

Für seine Kolleginnen Leony und Krasavice solle dies jedoch nicht gelten.

So will das Blatt von einem Mitarbeiter des Senders erfahren haben, dass für die kommende 2024er Staffel zwei neue Frauen gesucht werden, die Bohlen möglichst keine Widerworte geben sollen.

Dieser hat zu dieser Behauptung inzwischen Stellung bezogen und dabei betont, dass es falsch sei, dass er keine selbstbewussten Frauen in der Jury wolle, die ihm nicht die Meinung sagen. Ganz im Gegenteil: „Genau DAS will ich doch, das ist doch das Salz in der Suppe, dadurch wird diese Show doch interessant.

„Natürlich werden wir nach einer tollen Frau suchen, oder zwei, oder 35.“

Entschieden sei zwar bisher noch nichts, allerdings dürfte mit dieser Aussage nun auch klar sein, dass Leony und vor allem Krasavice definitiv keine Runde weiter kommen werden.

