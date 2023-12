DSDS 2024: Alle Infos zu Deutschland sucht den Superstar – Die Fans von RTLs Erfolgs-Musik-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) dürfen sich einmal mehr auf eine neue Staffel freuen. Denn die Show geht 2024 in die 21. Runde. Entgegen früherer Ankündigungen ist die 20. Staffel nicht das Ende der beliebten Musik-Castingshow. Der Sender RTL belebt „DSDS“ für 2024 noch ein weiteres Mal neu und bringt einige spannende Neuerungen mit.

So wird in der kommenden Staffel von „DSDS“ eine Aufhebung der Altersbeschränkung geben. Während bisher Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 16 und 30 Jahren zugelassen waren, setzt die 21. Staffel hier keine Grenzen mehr. Bezüglich der Jury, steht diese bereits fest. So bleibt Dieter Bohlen der Show treu und wird von Pietro Lombardi unterstützt. Ergänzt wird das Team in „DSDS 2024“ durch Schlagersängerin und ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin Beatrice Egli sowie die Rapperin und Songwriterin Loredana.

Offene Casting-Tour im Dezember 2023 und Januar 2024

Ein genaues Datum für den Start von „DSDS 2024“steht noch nicht fest, jedoch ist mit dem Beginn der Castings ab Januar 2024 zu rechnen. Die Zuschauer können sich also auf einen unterhaltsamen Start ins neue Jahr freuen, mit der Aussicht auf die Krönung eines neuen Stars im Frühling. Für alle, die von einer Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ träumen, stehen die Türen offen.

Bewerbungen sind auf verschiedenen Wegen möglich, sei es durch Teilnahme an der offenen Casting-Tour im Dezember 2023 und Januar 2024 oder durch eine Online-Bewerbung. Wer indes noch einmal die abgelaufene 20. Jubiläumsstaffel schauen möchte, kann dies via Stream auf RTL+ tun. Dort stehen zudem auch alle alten Folgen bis einschließlich der vierten Staffel von „DSDS“ zur Verfügung.

