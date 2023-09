Dschungelcamp 2024: RTL plant angeblich gleich zwei Staffeln – Obwohl man gefühlt nur Kritik an dem Format hört, läuft es für RTL offenbar so gut, dass man dort im Januar nicht nur ein neues Dschungelcamp startet, 2024 soll es sogar eine zweite Staffel in Form eines Spin-offs geben, welches „DWDL“ zufolge dann im Spätsommer des nächsten Jahres gezeigt werden soll. Allerdings wird die Auskopplung nicht in Australien gedreht werden, sondern im Ersatzcamp aus dem Corona-Jahr 2022 in Südafrika.

Während die reguläre Staffel im Januar wie gewohnt daherkommt, unterscheidet sich das Spin-off bereits darin, dass dieses nicht live zu sehen sein wird, sondern lediglich als Aufzeichnung. Auch wird die Sendung zunächst auf RTL+ online zu sehen sein, bevor sie im Free-TV ausgestrahlt wird.

Wie es heißt, soll es sich außerdem um ein All-Stars-Camp handeln.

Vorbild dafür ist wohl eine Sendung des britischen Medienunternehmens ITV, welches zuvor schon ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „I'm a celebrity… get me out of here“ erneut in den Dschungel schickte. Angeblich klopft die Produktion derzeit bei Kandidaten aus den vorherigen Staffeln an.

Anlass für die Doppelpackung Dschungelcamp 2024 ist das in diesem Jahr stattfindende Jubiläum des Formates in Deutschland, welches erstmals 2004 hierzulande ausgestrahlt wurde – vor genau 20 Jahren also. Hinzu kommt, dass auch der Heimatsender RTL in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert.

Die Verantwortlichen halten sich mit Infos zu dem Projekt jedoch noch zurück. Entsprechende „DWDL“-Anfragen blieben bislang unbeantwortet.

Quellen: dwdl.de , tvspielfilm.de