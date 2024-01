Dschungelcamp 2024: Alle Sendetermine der neuen Staffel – „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, besser bekannt als „Dschungelcamp“, geht in der kommenden Woche in die 17. Staffel. Diese Staffel ist nicht nur ein weiteres Kapitel in der Geschichte der populären Reality-TV-Show, sondern markiert auch das 20-jährige Bestehen des illustren TV-Formats. Der Startschuss fällt am 19. Januar 2024 auf dem Sender RTL, und Fans können sich auf 17 Liveshows freuen.

Das „Dschungelcamp“ kehrt auch in dieser Staffel in den australischen Regenwald zurück, wo C- und D-Prominente wieder spannende und herausfordernde Abenteuer erleben werden. Die 17. Staffel kann sowohl im Fernsehen als auch auf RTL+ verfolgt werden, wo die Show parallel zur TV-Ausstrahlung oder später auf Abruf verfügbar sein wird. Den Auftakt macht RTL mit einer dreistündigen XXL-Liveshow.

Das Moderationsteam & alle Promis

Das Moderationsteam, bestehend aus Sonja Zietlow und Jan Köppen, wird erneut durch die Show führen. Während Sonja Zietlow seit Beginn der Show dabei ist, konnte sich Jan Köppen, der 2023 als Nachfolger von Daniel Hartwich antrat, bereits bewähren. Auch das „Dschungelcamp“-Urgestein Dr. Bob wird den Teilnehmern wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die neue Staffel hat natürlich auch wieder zwölf schrille Kandidatinnen und Kandidaten anzubieten.

Die Prominenten, die das „Dschungelcamp 2024“ bevölkern werden sind Lucy Diakovska, Twenty4Tim, Sarah Kern, David Odonkor, Kim Virginia, Fabio Knez, Cora Schumacher, Heinz Hoenig, Leyla Lahouar, Mike Heiter, Anya Elsner sowie Felix von Jascheroff.

Nachfolgend findet ihr alle „Dschungelcamp 2024“-Sendetermine im Überblick:

Folge 01: Freitag, 19. Januar 2024 um 20:15 Uhr bei RTL

Folge0 2: Samstag, 20. Januar 2024 um 20:15 Uhr bei RTL

Folge 03: Sonntag, 21. Januar 2024 um 20:15 Uhr bei RTL

Folge 04: Montag, 22. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 05: Dienstag, 23. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge0 6: Mittwoch, 24. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 07: Donnerstag, 25. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 08: Freitag, 26. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 09: Samstag, 27. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 10: Sonntag, 28. Januar 2024 um 20:15 Uhr bei RTL

Folge 11: Montag, 29. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 12: Dienstag, 30. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 13: Mittwoch, 31. Januar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 14: Donnerstag, 1. Februar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 15: Freitag, 2. Februar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 16: Samstag, 3. Februar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Folge 17 (Finale): 4. Februar 2024 um 22:15 Uhr bei RTL

Das große Wiedersehen: Montag, 5. Februar 2024 um 20:15 Uhr bei RTL

Das Nachspiel: Sonntag, 18. Februar 2024 um 20:15 Uhr bei RTL

