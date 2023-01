Dschungelcamp 2023: So viel verdienen die Stars – Am kommenden Freitag, den 13. Januar ist es soweit, dann startet die neue Staffel der Dschungel-TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ auf RTL. In der mittlerweile 16. Staffel des Dschungelcamps mit zwölf Promis kehrt man wieder zurück in den australischen Urwald. Insgesamt läuft die 16. Staffel in Down Under bis zum 29. Januar 2023.

Um sich die Dschungelkrone bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ zu holen, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten wieder reichlich Ekelprüfungen überstehen, gepaart mit jeder Menge Stress und Ärger im Camp. Wer am Ende auf dem Thron sitzt, erhält für seine Zeit in Australien ein sattes Preisgeld von 100.000 Euro. Davon abgesehen lassen sich die Prominenten ihre Teilnahme aber auch gut honorieren. So erhält jeder von RTL eine Gage, allerdings fällt diese je nach Kandidat unterschiedlich hoch aus.

Gagen je nach Bekanntheitsgrad gestaffelt

„Bild“ liegen nun auch die Gagen der „Dschungelcamp“-Stars 2023 von Claudia Effenberg bis Martin Semmelrogge vor. Am meisten sahnen hier Claudia Effenberg und Lucas Cordalis ab – und es ist offensichtlich, dass die Einnahmen der Stars nach Bekanntheitsgrad gestaffelt sind.

Nachfolgend seht ihr, was jeder der Promis an Gage von RTL für die Teilnahme am diesjährigen „Dschungelcamp“ erhält.

Claudia Effenberg – 500.000 Euro

Lucas Cordalis – 150.000 Euro

Martin Semmelrogge – 100.000 Euro

Markus Mörl rund – 80.000 Euro

Papis Loveday – 70.000 Euro

Jana Pallaske – 70.000 Euro

Verena Kerth – 30.000 bis 50.000 Euro

Tessa Bergmeier – 30.000 bis 50.000 Euro

Cecilia Asoro – 30.000 bis 50.000 Euro

Luigi „Gigi“ Birofio – 30.000 bis 50.000 Euro

Cosimo Citiolo – 30.000 bis 50.000 Euro

Jolina Mennen – 30.000 bis 50.000 Euro

Quelle: kino.de