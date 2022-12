Dschungelcamp 2023 Kandidaten, Startermin & mehr zum – Während derzeit die Survival-Show „7 vs. Wild“ auf YouTube beeindruckende Erfolge feiert, steht für das Fernsehen die neue Staffel der Dschungel-Trash-TV-Show auf RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ins Haus. Nachdem man im letzten Jahr Pandemie-bedingt den Austragungsort nach Afrika verlegen musste, geht es in der mittlerweile 16. Staffel des Dschungelcamps mit allen C- und D-Promis wieder zurück in den australischen Urwald.

Nun wurde auch der Starttermin offiziell bekanntgegeben, und so startet das „Dschungelcamp“ 2023 am Freitag, den 13. Januar. Für die neue Staffel hat RTL auch eine Neuerung in petto. So wird es eine zusätzliche Liveshow geben. Insgesamt läuft die 16. Staffel bis zum 29. Januar 2023. Einen Tag später, nachdem die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig gekürt wurde, gibt es am 30. Januar 2023 die große Reunion-Show.

Erste Promis stehen fest

In der letzten Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ holte Reality-Star Filip Pavlovic die Dschungelkrone. Die Kandidaten in der neuen Staffel wurden noch nicht komplett bekanntgegeben. Aber immerhin schon einmal acht von ihnen. So ziehen ins Dschungelcamp 2023 der Sohn von Costa Cordalis, Lucas Cordalis, Ex-Bachelor Andrej Mangold, Influencer Twenty4tim, die Reality-Promis Yeliz Koc, Djamila Rowe, Patrick Romer nebst Gigi Birofio und YouTuberin Lisha.

Jetzt schon eine illustre und für alle Nicht-Trash-TV-Zuschauer recht unbekannte Runde. Für reichlich Drama und Zoff dürften diese Kandidaten aber definitiv sorgen. Zumal ja noch sechs weitere Kandidaten ausstehen. Gerüchten zufolge steht hier auch Unternehmerin Claudia Obert auf dem Zettel.

„Dschungelcamp“-Fans werden indes aber auf den beliebten Moderator Daniel Hartwich verzichten müssen, der bekanntlich aus der Show ausgestiegen ist. Neben Kult-Moderatorin Sonja Zietlow wird nun „Ninja Warrior“-Moderator Jan Köppen Platz nehmen.

Quelle: kino.de