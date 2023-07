„Drift – Partners in Crime“: Sky Original Serie bereitet sich auf Staffel 2 vor – Kürzlich wurde der Trailer zur bevorstehenden zweiten Staffel der spannungsgeladene Sky Original Serie "Drift – Partners in Crime" enthüllt. In der Serie geht es um die Protagonisten Ken Duken und Fabian Busch, die als die ungleichen Brüder und Ermittler Ali und Leo Zeller wieder in packenden Abenteuern verwickelt werden.

Ihre Ermittlungen nach den wahren Umständen des dramatischen Brückeneinsturzes, für den Ali beschuldigt wurde, führen sie auf eine konfrontative Reise. Unterstützt werden sie von der Rechtsanwältin Maryam Soltani, gespielt von Mona Pirzad. Sie legen sich mit einer Vielzahl von gefährlichen Charakteren an, einschließlich eines zwielichtigen Drogenbosses, einer verzweifelten Mutter und eines brutalen Killers.

Die neue Staffel wird ab dem 1. September auf Sky und dem Streamingdienst WOW verfügbar sein.

Die Sky Serie "Drift – Partners in Crime" setzt in der zweiten Staffel die Geschichte des Ermittlerduos fort, das sich in gefährliche Situationen begibt, um die Wahrheit zu entdecken. Nachdem sie auf der Suche nach den Tätern in die Tiefen der Untersuchung abgetaucht sind, geraten sie mehr und mehr in Bedrängnis. Ihre intensiven Bemühungen, die Beweise ihrer Überschreitung der Grenzen zu beseitigen, führen sie in eine Konfrontation mit Edda Münch, gespielt von Nadeshda Brennicke, einer Mutter auf der Suche nach ihrem vermissten Sohn. Auch der Drogenboss Rainer Lanski, gespielt von Daniel Zillmann, und ein mysteriöser Killer, dargestellt von Stephan Luca, spielen eine Rolle in der sich zuspitzenden Handlung.

Die Serie, produziert von Heiko Schmidt mit ACTION CONCEPT in Zusammenarbeit mit Sky Studios, präsentiert erneut ein bemerkenswertes Ensemble, darunter Nikola Kastner, Liam Mockridge und Valentina Sauca. Neu im Cast der Sky Serie sind Nadeshda Brennicke, Daniel Zillmann und Stephan Luca. Die zweite Staffel von "Drift – Partners in Crime" ist ab dem 1. September in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Sky und über den Streamingdienst WOW verfügbar.