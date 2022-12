„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alle Sendezeiten des Kultklassikers im Überblick – So chaotisch die Welt aktuell auch sein mag, ein paar Traditionen müssen ganz einfach sein. So auch die alljährliche Ausstrahlung des Märchenklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ anlässlich des Weihnachtsfestes. Wir verraten euch, wann und wo ihr den deutsch-tschechischen Kultfilm aus dem Jahr 1973 sehen könnt.

Bezieht man auch die nur regional empfangbaren Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit ein, wird „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in diesem Jahr mehr als ein Dutzend Mal im TV gezeigt.

Einige Termine davon liegen bereits in der Vergangenheit, aber keine Sorge: Es kommen noch genug.

Nachdem der Film bereits am 27. November auf „ARD“ und am 4. sowie dem 11. Dezember auf „BR“, „WDR“ und „MDR“ lief, ist der nächste Termin der 18. Dezember 2022 – also Sonntag, der 4. Advent – um 13.00 Uhr auf „NDR“.

Am 24. Dezember wird dann aus allen Rohren gefeuert – folgende Sendetermine gelten für Heiligabend:

8:15 Uhr auf „ORF eins“

13:40 Uhr auf „ARD“

15:05 Uhr auf „SRF eins“

16:05 Uhr auf „NDR“

18:50 Uhr auf „ONE“

20:15 Uhr auf „WDR“

23:10 Uhr auf „SWR“ und „SR“

Weiter geht es am 25. Dezember um 11:05 Uhr auf „ARD“ und um 15:35 auf „rbb“. Am 26. Dezember wird der Film dann nochmal um 13:10 Uhr auf „SRF eins“ und um 17:25 Uhr auf „MDR“ ausgestrahlt.

Weitere Termine sind der 31. Dezember um 13:15 auf „HR“, am 01. Januar um 14:10 auf „SWR“ und „SR“ sowie der 6. Januar um 8:10 auf „BR“.

Allerdings muss man sich dank der ARD-Mediathek nicht von diesen Zeiten abhängig machen und kann „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ dort seit dem 27. November jederzeit streamen.

Zur Weihnachtszeit findet man den Klassiker sogar auf Netflix und MagentaTV.

Amazon Prime hat den Streifen ebenfalls im Programm, allerdings werden dort entweder 3,99 Euro zum Leihen oder 6,99 Euro für den Kauf fällig. Die Neuverfilmung aus Norwegen kostet hingegen nichts, allerdings stieß der Film aus dem Jahr 2021 auf keine besonders große Gegenliebe.

