„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alle Sendetermine des Weihnachts-Klassikers – Winter ist, wenn im Fernsehen die kultige Märchenverfilmung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft. So will es die Tradition und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein.

Neben Klassikern wie „Stirb langsam“ oder „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ läutet die tschechische Produktion aus dem Jahr 1973 bald wieder die Vorweihnachtszeit ein. Wir verraten euch wann und wo ihr den Film sehen könnt.

Blickt man auf den Programmplan der Öffentlich-Rechtlichen, ist ein Verpassen jedenfalls kaum möglich, wird der Streifen auf den diversen Sendern bis ins neue Jahr hinein doch insgesamt 16 Mal gezeigt. Außerdem kann man „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ inzwischen auch als Stream auf Netflix sehen.

Für alle, denen die klassische lineare Ausstrahlung lieber ist, kommen hier die Sendetermine:

3. Dezember 2023:

ARD, 15.00 Uhr

10. Dezember 2023:

Hessischer Rundfunk, 12.30 Uhr

RBB, 14.00 Uhr

SWR, 15.40 Uhr

16. Dezember 2023:

NDR, 12.35 Uhr

17. Dezember 2023:

MDR, 15.50 Uhr

24. Dezember 2023:

ARD, 13.15 Uhr

NDR, 15.05 Uhr

WDR, 20.15 Uhr

25. Dezember 2023:

ARD, 9.40 Uhr

MDR, 16.35 Uhr

SWR, 23.00 Uhr

26. Dezember 2023:

RBB, 16.35 Uhr

31. Dezember 2023:

KiKa, 12.00 Uhr

Hessischer Rundfunk, 20.15 Uhr

6. Januar 2023:

BR, 11.15 Uhr

