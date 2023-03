Alien 5: Dreharbeiten zur Fortsetzung gestartet – Eigentlich kann man es kaum glauben, dass mittlerweile tatsächlich ganze 44 Jahre vergangen sind, seit Regielegende Ridley Scott mit „Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ ein legendäres Weltraum-Horror-Meisterwerk schuf. Ein Film, der bis heute Kultstatus bei Millionen von Fans genießt und obendrein damals Sigourney Weaver als Alien-Jägerin Ellen Louise Ripley den Durchbruch in Hollywood bescherte.

Seitdem sind die vom Schweizer Künstler HR Giger designten Aliens bis in die letzten Winkel dieser Erde bekannt. Und alle Fans dürfen sich nun nach den letzten beiden eher kritisch beäugten Verfilmungen „Prometheus – Dunkle Zeichen“ sowie „Alien: Covenant“ auf ein neues Alien-Horror-Fest freuen. Es wird kein Prequel oder Crossover werden, sondern man wagt in „Alien 5“ einen Neustart des altehrwürdigen Franchise.

Ridley Scott und Fede Alvarez übernehmen Reboot

Zum kommenden offiziellen fünften Teil der Reihe, der laut „The Hollywood Reporter“ den Arbeitstitel „Alien: Romulus“ trägt, haben nun auch die Dreharbeiten begonnen. Man darf beim Reboot zudem auf Großes hoffen. Denn kein Geringerer als der mittlerweile 85-jährige Ridley Scott wird noch mal für die Reihe als Produzent dabei sein. Und auch auf dem Regiestuhl wird für die Neuverfilmung eine wahre Horror-Größe platznehmen.

So wird nämlich Fede Alvarez „Alien 5“ inszenieren. Und dass der Horror bestens kann, bewies er unter anderem mit Filmerfolgen wie „Evil Dead“ oder „Don't Breathe“. Interessant ist hierbei, dass es Fede Alvarez war, der seine Idee vom „Alien“-Reboot persönlich bei Ridley Scott vorstellte. Zum Plot des Reboots ist indes leider noch nicht viel bekannt.

Alien bekommt eine Frischzellenkur

Offiziell wurde verkündet, dass im neuen Alien-Film „eine Gruppe junger Menschen auf einer fernen Welt mit der schrecklichsten Lebensform des Universums konfrontiert“ wird. Mehr Infos gibt es hingegen zum Cast von „Alien 5“, in welchem „Mare of Easttown“-Schauspielerin Cailee Spaeny die Hauptrolle übernehmen wird. Darüber hinaus werden Spike Fearn, Aileen Wu sowie David Jonsson, Archie Renaux und „Transformers: The Last Knight“-Star Isabela Merced der Besetzung angehören.

Quelle: kinocheck.de