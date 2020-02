Autor: Erik Rössler

Hereinspaziert zum nächsten Horror-Streifen 2020 im Kino. Mit „Dreamkatcher“ steht uns ein düsterer Horror-Thriller bevor. Nein, dieser Streifen hat nichts mit Stephen Kings Klassiker „Dreamcatcher“ am Hut. Allerdings scheint nach dem nun erschienenen Trailer dieser Film nicht weniger finster und gruselig zu sein. Treibt hier doch nämlich das Böse in Form übernatürlicher Mächte sein Unwesen.

Das hat durchaus Potenzial, für einen gelungenen Horror-Abend zu sorgen. Zumal sich auch der Cast sehen lassen kann. Denn keine Geringere als Horror-Queen Lin Shaye („Insidious“, „The Grudge“) steht hier wieder vor der Kamera – und das wie in „Insidious“ als helfende Hand gegen die finsteren Mächte. Ebenfalls mit von der Partie sind Radha Mitchell („Silent Hill“), Newcomer Finlay Wojtak-Hissong und Henry Thomas („Spuk in Hill House“), wohl bestens bekannt als Elliott aus Steven Spielbergs „E.T. – Der Außerirdische“.

Der Plot von „Dreamkatcher“ gewinnt zwar keine Innovationspreise, scheint aber unterhaltsam-gruselig inszeniert zu sein. Demnach zieht die kleine Familie um Mutter Gail, ihren Freund sowie ihr Söhnchen Josh ins amerikanische Hinterland. Weg von den Wirren der Großstadt wollen sie dort ein neues Leben anfangen. Und wie es nun mal in diesem Filmgenre so ist, hält der Friede natürlich nicht lange.

Denn Josh zeigt erste Anzeichen einer psychischen Störung, die ihn immer gewalttätiger werden lassen. Doch was steckt dahinter? Etwas ein alter mysteriöser Talisman? Jedenfalls lässt die stetig wachsende Bedrohung, ausgelöst von bösen Mächten, nicht lange auf sich warten. Da kann nur noch eine alte, weise und hilfsbereite ältere Dame helfen, die der Familie im Kampf gegen den übernatürlichen Terror zur Seite steht.

„Dreamkatcher“ erscheint am 28. April 2020 in den USA auf DVD, Blu-ray und digital. Einen deutschen Termin gibt es noch nicht, aber der sollte nicht all zu weit hinter dem des US-Releases liegen.