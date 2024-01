Drachenzähmen leicht gemacht: Gerard Butler kehrt für Realfilm-Adaption zurück – Es ist ja mittlerweile fast schon Usus, dass irgendwann erfolgreiche Animationsfilme als Realfilm-Adaptionen neu aufgelegt. Ein Trend, der besonders bei Disney zu finden ist, nun aber auch von DreamWorks in die Tat umgesetzt wird. Die Rede ist von „Drachenzähmen leicht gemacht“, der überaus beliebten und erfolgreichen Animationfilm-Reihe.

Neben der Ankündigung, dass dazu eine Realverfilmung in die Kinos kommen wird, gibt es nun spannende Neuigkeitenbezüglich der Besetzung des Films, die wiederum Großes verspricht. Mason Thames, bekannt aus „The Black Phone“, wird als Hicks zu sehen sein, während Nico Parker, die bereits in „Dumbo“ überzeugte, die Rolle der Astrid übernimmt. Doch besonders aufregend für Fans dürfte die Nachricht sein, dass Gerard Butler in die Rolle von Hicks' Vater Haudrauf schlüpft.

Magische Geschichte zwischen Drachen und Freundschaft

Butler, der bereits in den Animationsfilmen der Figur seine Stimme lieh, bringt somit seine Erfahrung und Verbindung zur Rolle in den neuen Film ein. Die Geschichte von „Drachenzähmen leicht gemacht“ ist natürlich vielen bekannt und geliebt: Sie dreht sich um Hicks, den Sohn eines Wikinger-Häuptlings, und seine unerwartete Freundschaft mit einem Drachen. Diese Erzählung hat bereits in den Animationsfilmen viele Herzen erobert und steht nun vor einem neuen Kapitel.

Die Geschichte von Hicks, der nicht den Erwartungen eines typischen Drachentöters entspricht, aber dennoch seinen Weg findet, berührt und inspiriert. Seine Beziehung zu einem gefürchteten Nachtschatten, die sich von Feindschaft zu einer tiefen Freundschaft entwickelt, zeigt, dass Verständnis und Empathie stärker sind als alte Konflikte und Vorurteile. Auch in der Realverfilmung von „Drachenzähmen leicht gemacht“ wird sicherlich dort ansetzen.

Die Regie wird von Dean DeBlois übernommen, der mit dem Franchise eng verbunden ist. DeBlois führte bereits bei den vorherigen Animationsfilmen Regie.

