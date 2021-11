Don’t Look Up

Don’t Look Up: Trailer zur irren Weltuntergangs-Komödie – Freunde von hemmungslosem Filmspaß dürfen sich auf den kommenden Netflix-Streifen „Don’t Look Up“ freuen. Schließlich ist es eine kurzweilige Weltuntergangs-Komödie, in der Hollywood-Liebling Leonardo DiCaprio augenscheinlich wieder schauspielerisch an seine Grenzen geht.

Gemeinsam mit Jennifer Lawrence und einem generell namhaften Cast. Der Mix aus Satire, Katastrophenfilm sowie schwarzer Komödie wird inszeniert von Adam McKay („The Big Short“, „Vice“) und wird auf Netflix erscheinen. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr nun im deutschen Trailer zu „Don’t Look Up“ sehen.

Stell dir vor, die Welt geht unter …

Ganz nach dem Motto „Stell dir vor, die Welt geht unter – und kaum eine Sau interessiert es“, erzählt die Weltuntergangs-Komödie von der Astronomie-Studentin Kate Dibiasky und ihrem Professor Dr. Randall Mindy. Die beiden haben nämlich einen Kometen in der Umlaufbahn des Sonnensystems entdeckt. Und dieser befindet sich auf direktem Kollisionskurs mit der Erde.

Das Problem: Dies scheint keinen zu kümmern. Kate und Mindy versuchen vergeblich, die Menschheit vor dem Planeten-Killer in der Größe des Mount Everest zu warnen. Doch das stellt sich als überaus schwierig heraus. Kurzerhand starten die beiden zusammen mit Dr. Oglethorpe eine landesweite Pressetour, beginnend bei der gleichgültigen Präsidentin Orlean bis hin zur heiteren Frühstückssendung „The Daily Rip“.

Kritik an der Social-Media-Gesellschaft

Es bleiben nur sechs Monate, bis der Himmelsbrocken die Erde treffen wird. Doch beim Versuch, die Menschen wachzurütteln, wird schnell klar, dass es im 24-stündigen Nachrichtenzirkus schier unmöglich ist, Aufmerksamkeit von der von Social Media besessenen Bevölkerung zu bekommen. Was muss also passieren, damit die Welt endlich ihren Blick gen Himmel richtet?

Was der Plot verrät und im Trailer schon wunderbar vermittelt wird, ist, dass „Don’t Look Up“ gekonnt den Finger in die Wunde der Social-Media-Gesellschaft legt. Dabei verbindet der Streifen augenscheinlich sehr gut schwarze Komödie und Katastrophenfilm.

Großes Star-Aufgebot

Mit einem wirklich genialen Cast, allen voran Leonardo DiCaprio, der schon im Trailer zeigt, welch herrlich extrovertierte Rolle er eingenommen hat. Neben Jennifer Lawrence gehören auch Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, Cate Blanchett und Meryl Streep zum namhaften Schauspielerreigen.



Die satirische Weltuntergangs-Komödie „Don't Look up“ startet am 24. Dezember 2021 auf Netflix. Sollte es pandemiebedingt möglich sein, soll der Streifen ab dem 10. Dezember ebenfalls in ausgewählten Kinos erscheinen.