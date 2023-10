Dogman: Luc Bessons neuer Film ab sofort im Kino – Kinofans aufgepasst: Der französische Kult-Regisseur Luc Besson ist zurück und präsentiert seinen neuesten Film „Dogman“. Besson, bekannt für Meisterwerke wie „Léon: Der Profi“ und „Das fünfte Element“, stellt Caleb Landry Jones in der Hauptrolle vor. Der Film feierte am gestrigen 12. Oktober 2023 seine Premiere in den deutschen Kinos.

Die Handlung von „Dogman“ dreht sich um Douglas, gespielt von Caleb Landry Jones, der bei einer Verkehrskontrolle in einer ungewöhnlichen Situation aufgegriffen wird: blutverschmiert und im Abendkleid, hinter dem Steuer eines Lastwagens voller Hunde. In der folgenden Befragung auf der Polizeistation erzählt Douglas eine erschütternde Geschichte, die die Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens sprengt.

Beziehung zwischen Mensch und Tier

„Dogman“ taucht in spektakulär bebilderte Abgründe ein und präsentiert eine Erzählung, in der Tiere die rettende Rolle übernehmen, wenn die menschliche Seite versagt. Luc Besson ist kein Unbekannter in für intensive Streifen. Er hat bereits mehrere preisgekrönte Filme geschaffen, darunter das eingangs erwähnte mit einem César ausgezeichneten „Léon: Der Profi“.

In „Dogman“ lenkt er den Fokus auf die komplizierte Beziehung zwischen Mensch und Tier und untersucht, was passiert, wenn die Gesellschaft an ihre Grenzen stößt. Der Film bietet sowohl eine spannende Handlung als auch tiefgründige Themen, die zum Nachdenken anregen. Die Besetzung von Caleb Landry Jones in der Hauptrolle stellt einen weiteren Höhepunkt des Films dar.

Caleb Landry Jones in der Hauptrolle

Jones, der bereits für seine Darbietung im Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ bekannt ist, erbringt in „Dogman“ eine beeindruckende Leistung. In der Rolle des Douglas zeigt er sich kraftvoll und verletzlich zugleich und fängt die Emotionen des Charakters auf überzeugende Weise ein. Wer nun Lust auf diesen außergewöhnlichen Film von Luc Besson bekommen hat, kann ab sofort für „Dogman“ dem Kino in seiner Nähe einen Besuch abstatten.