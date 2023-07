"Doggy Style": Trailer zur verrücktesten Komödie des Jahres – Eko Fresh, der Rap-Veteran, und Freshtorge, das YouTube-Original, sind die Stimmen hinter den Charakteren Bug und Reggie in der kommenden Komödie "Doggy Style". Diese obszöne und schräge Komödie bietet eine völlig neue Perspektive auf das Leben von Hunden. Und der nun veröffentlichte Trailer macht schon jetzt Lust auf mehr.

"Doggy Style" ist eine gewagte Parodie auf typische Hundefilme und geht weit über das jugendfreie Publikum hinaus. Die Geschichte dreht sich um Reggie, einen naiven und unerschütterlich optimistischen Border Terrier, der von seinem hinterlistigen Besitzer Doug ausgesetzt wird. Erst nach einer Begegnung mit dem rauen Boston Terrier Bug, einem freiheitsliebenden Streuner, erkennt Reggie, dass er in einer toxischen Beziehung zu Doug gefangen war.

Reggie und Bug entscheiden sich für eine Revanche gegen Doug. Sie erhalten Hilfe von ihren vierbeinigen Freunden: Maggie, einer intelligenten Australian-Shepherd-Hündin, die von ihrem Besitzer durch einen neuen Welpen ersetzt wurde, und Hunter, einer gestressten Dogge, die als Therapiehund arbeitet. Gemeinsam machen sie sich auf ein turbulentes Abenteuer, um es Doug heimzuzahlen.

Regie führte Josh Greenbaum, bekannt für "Barb and Star Go to Vista Del Mar", während das Drehbuch von Dan Perrault, der Schreiber hinter "Players" und "American Vandal", stammt. Erik Feig, der Gründer und CEO von Picturestart, produzierte den Film zusammen mit einer beeindruckenden Besetzung, darunter Louis Leterrier, Dan Perrault, Phil Lord und Chris Miller sowie Aditya Sood von Lord Miller. Jessica Switch, Nikki Baida und Julia Hammer fungierten als ausführende Produzentinnen des Films.

"Doggy Style" startet am 31. August in den Kinos.