Doggy Style: Derber Red Band Trailer zur Hunde-Comedy – Über einen Mangel an irrwitzigen Komödien mit Leuten vom Schlage eines Will Ferrell und seiner Mitstreiter von Saturday Night Life etc. konnten sich die Fans derber und zotiger Komödien um die Jahrtausendwende wahrlich nicht beklagen. Man denke nur an Filme wie „Dodgeball“, „Old School“, „Achorman“ oder „Stiefbrüder“. Nun erleben wir Will Ferrell in einem weiteren Film – wenn auch in einer ganz anderen Form: In „Doggy Style“ wird es tierisch. Hier der deutsche Red Band Trailer dazu.

Red Band Trailer heißen in den USA so, weil definitiv Inhalte auf die Leinwand und ins Fernsehen kommen, die nichts für Kinderaugen sind – begleitet von einer entsprechenden Sprache. So auch in „Doggy Style“, wo wir, zumindest in der Originalversion mit dem Titel „Strays“ („Streuner“), Komiker-Urgestein Will Ferrell nicht zu sehen, sondern nur als Erzähler zu hören bekommen: Er spricht Reggie, einen kleinen Hund, der sein Herrchen Doug über alles liebt. Der kleine Border Terrier würde alles für Doug tun – und sein kleines Hundehirn versteht nicht, dass der Mensch, den er liebt, ihn verachtet.

Reggie missdeutet Dougs Flüche und Beleidigungen als Liebesbeweise:

Bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem sein nunmehriger Ex-Besitzer Reggie einfach aussetzt. Klingt ein bisschen nach den Tierfilmen der Siebziger und Achtziger, mit einer Prise „Aristocats“ – und das soll es laut den Machern auch. Nur dass die Handlung hier in eine andere Richtung geht: Denn Reggie, der zunächst glaubt, Doug würde ihn niemals versetzen, geschweige denn im Stich lassen, erlebt genau das. Auf der Straße trifft er auf den Boston Terrier Bug, gespielt von Hollywood-Star Jamie Foxx. Bug zeigt Reggie, wie er vom Menschen Doug betrogen wurde.

Nun hat der kleine Streuner wider Willen eine Mission: Er will sich an seinem ekligen Vorbesitzer Doug rächen – und das Ex-Herrchen kastrieren. Mit den Zähnen. Bug und Reggie machen sich also auf den langen Weg. Doch sie sind nicht allein: Die australische Hütehündin Maggie, die einst von ihren Besitzern gegen einen nagelneuen Welpen ausgetauscht und ausgesetzt wurde, sowie der riesige, aber extrem ängstliche Therapiehund Hunter stehen den beiden bei ihrer Rachemission zur Seite …

Irres Roadmovie über Vierbeiner

Das Abenteuer „Doggy Style“ wirkt nach Sichtung des ersten Trailers herrlich bescheuert und erweckt schon lange vor der Einblendung, von welchem Team der Streifen stammt, Erinnerungen an die beiden Komödienversionen von „21 Jump Street“. Denn auch hier wird eine Drogenszene zu sehen sein, bei der sich die Vierbeiner an Pilzen berauschen, seltsame Zeichentrick-Passagen inklusive – und wer die genannten Krimikomödien kennt, weiß, wie abstrus und schamlos pubertär deren Humor war.

Wer wird den beiden genannten Streifen sowie den Filmen mit Will Ferrell auch nur im Ansatz etwas abgewöhnen kann und noch dazu Hundefan ist, dürfte sich mit „Doggy Style“ im siebten Hundehimmel wähnen. Nicht nur eine derbe Komödie, sondern allem Anschein nach auch eine flotte Parodie auf die genannten unzähligen Klassiker aus dem 70ern und 80ern über Tierabenteuer auf amerikanischem Asphalt. Ob das Unterfangen gelungen ist, erleben wir „Bald im Kino“. Sobald wir einen Releasetermin haben, erfahrt ihr mehr.