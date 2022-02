„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“: Trailer zum neuen Marvel-Blockbuster – Fans von Marvels bekanntestem Zauberer dürften sich bereits sehr auf „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ freuen. Der neue Streifen versetzt Strange titelgemäß in ein ganzes Multiversum abgefahrener und bizarrer Ideen aus dem Marvel-Universum. So zu sehen im neuen Trailer zum kommenden MCU-Streifen. Viel Vergnügen.

Im letzten Spider-Man-Film konnte das Marvel Cinematic Universe einmal mehr die erzählerischen Muskeln spielen lassen und zeigen, welches Potenzial im Multiversum steckt – wir spoilern an dieser Stelle nichts. Nur soviel sei gesagt: Aufgrund dessen, was Dr. Strange in dem Film für Peter Parker tat, herrscht nun Chaos in den verschiedenen Universen, die den guten Mann hart beschäftigen und die Welt bedrohen. So viel bizarres Chaos, dass die Auswirkungen bis in unsere wirkliche Welt spürbar sind:

Denn das Internet steht nicht still vor wilden Fan-Theorien.

Unter anderem darüber, wer in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ alles bekannte Charaktere des Marvel-Universums verkörpern wird: Da ist die Rede von Tom Cruise als einer Version von Iron Man und John Krasinski („A Quiet Place“) soll gerüchteweise Mr. Fantastic, den Anführer der Fantastischen Vier verkörpern. Im neuen Trailer bekommen solche Gerüchte frischen und konkreteren Wind – denn ein weiterer berühmter Marvel-Character taucht auf.

Präziser: Der Anführer der X-Men, Professor X, über viele Jahre in den Filmen von Patrick Stewart verkörpert. Genau den bekommen wir in Minute 1:15 des Trailers angedeutet zu sehen und – erkennbar in der deutschen Version anhand des langjährigen Synchronsprechers – auch zu hören. Zumindest deutet alles darauf hin, dass der Geistesriese und Ziehvater der X-Men uns im Film beehren könnte. Die Zeichen stehen gut, dass „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ ein Fanservice-Inferno mit etlichen Gastauftritten wird.

Ob der Film das Versprechen einhalten kann, wird sich am 4. Mai zeigen, denn dann läuft er in den Kinos an.

Quelle: unilad.co.uk