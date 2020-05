Doctor Sleeps Erwachen – Film-Kritik – Welcher Fan von Grusel- und Horrorfilmen erinnert sich nicht an das Horrormeisterwerk „Shining“ von Regisseur Stanley Kubrick aus dem Jahre 1980. Ein intensiver Schockertrip, in dem Jack Nicholson als Jack Torrance eine der Rollen seines Lebens ablieferte. Unvergessen auch Danny Lloyd als der kleine Danny Torrance. Rund 40 Jahre später feierte man mit „Doctor Sleeps Erwachen“ die Fortsetzung des Horror-Kults im Kino.

Nun kann man den Grusel-Horror im Heimkino auf Blu-ray und DVD genießen, wo der mittlerweile erwachsene Dan Torrance immer noch gezeichnet ist von den traumatischen Erlebnissen, die er als Kind im Overlook durchmachte. Dan versucht dennoch, seinen Frieden zu finden. Dieser wird jedoch jäh erschüttert, als er Abra trifft, eine tapfere Teenagerin, die ebenfalls im Besitz der mächtigen, übersinnlichen Kraft ist – des „Shinings“.

Sie bittet ihn um Hilfe gegen die gnadenlose Sekte von Rose the Hat und ihren Anhängern vom „Wahren Knoten“, die sich in ihrem Streben nach Unsterblichkeit vom Shining Unschuldiger ernähren. Dan und Abra formen eine ungleiche Allianz und nehmen gemeinsam den erbarmungslosen Kampf auf Leben und Tod gegen Rose auf.

Kein Leichtes, mit diesem kreativen Plot als Fortsetzung an Stanley Kubricks „Shining“ heranzureichen. Gut, das gelingt nicht, muss es aber auch nicht. Denn für sich alleine ist „Doctor Sleeps Erwachen“ eine gute Fortsetzung. Eine, die beste Grusel-Unterhaltung bietet und vor allem Fans des Vorgängers immer wieder mit nostalgischen Szenen anspricht.

So wie die Rückkehr ins Overlook Hotel mit all seinen Details und Mysterien, wie dem Zimmer 237, sowie alten Figuren. Auch die Rückblicke auf Geschehnisse aus Kubriks „Shining“ wurden stimmig und detailgetreu inszeniert. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist, dass Regisseur Mike Flanagan („Spuk in Hill House“) hier vollends auf subtilen Grusel setzt.

Also typischer 80er-Oldschool-Horror, der durch Atmosphäre, Sound und Bildgewalt den Grusel in den Körper treibt, anstatt sich stupider Schockeffekte oder blutiger Gewaltexzesse zu bedienen. Einen Pluspunkt erhält „Doctor Sleeps Erwachen“ zudem für diese wirklich originelle Geschichte und den starken Cast:

Neben Ewan McGregor als Danny Torrance glänzen auch Rebecca Ferguson als Rose the Hat sowie Jungdarstellerin Kyliegh Curran als Abra in ihrem Filmdebüt. „Doctor Sleeps Erwachen“ weiß letzten Endes zu gefallen und bietet als Grusel-Horror inklusive seinem „Shining“-Look bestes Genrekino – einfach ein toller, stimmungsvoller Gruseltrip, gepaart mit ein wenig Psychodrama.

Doctor Sleeps Erwachen (Warner Home Video) – VÖ: 28. Mai. 20