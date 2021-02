DMAX-Highlight: Neue Staffel von „Ivan & Zoran – Die Balkan-Car-Connection“ – Liebhaber von Scheunenfunden und Oldtimern, die nichts mehr mögen, als dabei zuzusehen wie eine alte Rostlaube vor der Schrottpresse gerettet wird und schließlich wieder in neuem Glanze erstrahlt, aufgemerkt: DMAX bringt neues Futter für Fans von „Ivan & Zoran – Die Balkan-Car-Connection“. Die beiden „schwäbischen Kroaten“ aus Filderstadt bei Stuttgart retten genau solche Autos und verwandeln Schrott in liebevoller Handarbeit wieder in ein Meisterwerk. Doch in der neuen Staffel stehen die beiden am beruflichen Scheideweg.

Denn statt Klassiker auf die Fahrbahn zurückzubringen, haben die beiden Experten mit einem Restaurationsstau zu kämpfen: Ihr Tagesgeschäft mit Alltagsfahrzeugen nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass sich Ivan & Zoran nicht mehr ordentlich um ihre heißgeliebten Oldtimer kümmern können. Aufgeben ist also angesagt? Weit gefehlt, die beiden gehen nun aufs Ganze. Und hängen ihr normales Tagwerk für die Vollzeit-Restauration an den Nagel.

Doch damit spielen die beiden Klassikerfans auf volles Risiko – wenn die Nummer in die Binsen geht, dann stehen sie vor dem Nichts. Also begeben sie sich ans Mittelmeer, um Kraft zu schöpfen und Inspiration zu tanken – und vielleicht den einen oder anderen schrottreifen Autoklassiker aus Kroatien mit ins Schwabenland zurückzubringen …

„Ivan & Zoran - Die Balkan-Car-Connection“ liefert Fans und Freunden der beiden unverwechselbaren Charaktere neues Futter – immer montags um 21:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf dem Max. Ab 15. März 2021 geht es mit der neuen Staffel los.