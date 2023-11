Disney+: Zahlen zu den Verlusten des Streamingdiensts – Streaming-Services wie Disney+ haben die Art und Weise, wie wir Unterhaltung konsumieren, revolutioniert. Sie bieten eine beispiellose Auswahl und Bequemlichkeit, die das herkömmliche Fernsehen in den Schatten stellt. Doch trotz der scheinbaren Erfolgsgeschichten, die diese Plattformen schreiben, ist der Weg zur Profitabilität oft steiniger, als es auf den ersten Blick erscheint.

Mit Blick auf den beliebten Streaming-Dienst Disney+, der im Jahr 2019 an den Start ging, wurde seitdem eine beeindruckende Bibliothek von Inhalten aufgebaut, die von klassischen Disney-Zeichentrickfilmen bis zu neuesten Marvel- und „Star Wars“-Serien reicht. Mit einer Reihe von heiß erwarteten Veröffentlichungen wie der zweiten Staffel von „Loki“ und „Star Wars: Ahsoka“ sowie neuen Animationsfilmen wie „Elemental“, erweitert Disney+ stetig sein Angebot.

Die Einführung von STAR, einer Erweiterung des Dienstes, die sich an ein etwas älteres Publikum richtet, brachte Serien wie „Only Murders in the Building“ Staffel 3 und „The Bear: King of the Kitchen“ Staffel 2 ins Spiel, was im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2023 zu einem Zuwachs von 4,1 Millionen Abonnenten führte. Doch all diese Zahlen sind nur ein Teil der Geschichte. Obwohl der Dienst mit über 150 Millionen Abonnements beeindruckt und damit seine Vorjahresmarke übertrifft, steht Disney+ vor finanziellen Herausforderungen.

Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2023 verzeichnete der Dienst einen Verlust von 387 Millionen US-Dollar. Trotz dieses Verlustes markiert dies eine Verbesserung gegenüber dem Sommerquartal 2022, in dem Disney+ noch einen Verlust von 1,4 Milliarden US-Dollar hinnehmen musste, was die positive Entwicklung unterstreicht. Disney+ steht im Zeichen des Optimismus, insbesondere mit Blick auf das Jahr 2024, das von CEO Bob Iger als das Jahr der Profitabilität angekündigt wurde.

Mit einer klaren Vision und strategischen Programmplanungen arbeitet der Dienst daran, seine Stellung zu festigen und die finanzielle Trendwende zu schaffen. Die finanzielle Strategie für die kommenden Jahre beinhaltet auch Kostensenkungen. Für das Jahr 2024 sind Ausgaben von nicht mehr als 25 Milliarden US-Dollar für Inhalte geplant, was eine Reduktion im Vergleich zu den 27 Milliarden US-Dollar des aktuellen Jahres darstellt.

Mit den anstehenden Veröffentlichungen wie „The Marvels“, das aktuell im Kino zu sehen ist, und „Wish“, das am 30. November in die Kinos kommt, sowie der zweiten Staffel von „Loki“, die bereits auf Disney+ verfügbar ist, hat Disney+ eine solide Grundlage für den Start ins neue Geschäftsjahr.

Quelle: kino.de