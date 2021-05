Disney+: Weitere Preiserhöhung beim Streaming-Dienst droht – Als Disney+ im März 2020 in Deutschland startete, lockte man seine potenziellen Kunden noch mit niedrigen Preisen. Dann flatterte die erste Preiserhöhung ins Haus, was noch gar nicht so lange her ist: Erst im Februar erhöhte der Streaming-Dienst seinen monatlichen Abo-Preis um zwei Euro von 6,99 Euro auf 8,99 Euro.

Jetzt droht den Kunden eine weitere Preiserhöhung. Dies schließt zumindest Disneys CEO Bob Chapek nicht aus. Aktuell sei man laut Chapek zwar noch zufrieden, was das Preis-Leistungs-Verhältnis von Disney+ betrifft. Aber der Disney-Chef sagte auch auf einer Konferenz von J. P. Morgan: „Wir behalten uns das Recht vor, unser Preis-Leistungs-Verhältnis durch weitere Preisaktionen zu erhöhen“.

Neue Inhalte im Wochentakt

Chapek würde nach eigenen Aussagen eine zweite Preiserhöhung für Disney+ dann anstreben, wenn beim Streaming-Dienst neue Inhalte im Wochentakt erscheinen. Welche Inhalte er explizit meinte, sagte er nicht. Aktuell gibt es auf Disney+ schließlich bereits wöchentlich neue Inhalte. Die letzte Preiserhöhung hatte indes kaum merkliche Auswirkungen auf abwanderungswillige Kunden von Disney+.

Über 100 Millionen Abonnenten

So oder so ist die letzte aber auch kommende Preiserhöhung wenig verwunderlich: Schließlich wächst das Angebot von Disney+ beständig, und bekam mit dem Start von „Star“ in diesem Jahr einen ganzen Schwung neuer Serien, Filme und Dokumentationen.

Mittlerweile hat Disney+ weltweit über 100 Millionen Abonnenten und hat sich neben Netflix und Amazon Prime Video innerhalb eines Jahres in den Top drei der Streaming-Giganten etabliert.

