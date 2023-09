Disney+: Trailer zur neuen Grusel-Serie „Gänsehaut“ – Die Vorfreude ist spürbar, seit der Trailer zur neuen „Gänsehaut“-Serie auf Disney+ erschienen ist. Diese Serie soll eine moderne Wiederaufnahme der gruseligen Geschichten von R.L. Stine sein, die in den 1990er Jahren für Gänsehaut sorgten. In der Neuauflage, die am 13. Oktober 2023 Premiere feiern wird, wird eine Gruppe von Jugendlichen in das dunkle Erbe ihrer Eltern hineingezogen.

Justin Long, bekannt aus der Serie „New Girl“, ist in der Hauptrolle als Englischlehrer zu sehen. Anders als die Romane von R.L. Stine, die eher episodisch angelegt waren, verspricht die neue „Gänsehaut“-Serie auf Disney+ eine fortlaufende Handlung über die gesamte erste Staffel von zehn Episoden hinweg. Die Serie nimmt sich die Freiheit, einige der klassischen Geschichten neu zu interpretieren und in die aktuelle Erzählung zu integrieren.

Mischung aus Horror und Komödie

So wird etwa die Geschichte von einem tragischen Todesfall verfolgt, der vor Jahrzehnten geschah und dessen Spuren bis zu den Eltern der jugendlichen Protagonisten reichen. Der Trailer enthüllt zudem, dass die Serie in der Lage sein wird, das Horror-Genre mit komödiantischen Elementen zu verbinden. Es wird daher wohl eine Mischung aus Horror und Komödie werden.

Besonders auffällig sind dabei die Anspielungen auf ikonische „Gänsehaut“-Geschichten wie „Die unheimliche Kamera“ und „Die Puppe mit dem starren Blick“. Die neue Gruselserie besitzt zudem eine überaus interessante Besetzung. So gehören neben Justin Long auch Rachael Harris, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig und Will Price dem „Gänsehaut“-Cast an.

Insgesamt scheint die Serie die Tradition von R.L. Stine's Originalgeschichten zu würdigen, während sie gleichzeitig eine moderne Wendung nimmt. Wie eingangs erwähnt startet „Gänsehaut“ perfekt zur Halloween-Zeit am 13. Oktober 2023 beim Streaming-Dienst Disney+.