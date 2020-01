Autor: Bernhard Trecksel

Gute Neuigkeiten für jeden, der sich bereits auf den Streamingdienst Disney+ freut. Der in den USA bereits gestartete Service wird in vielen Teilen der Welt früher vom Stapel laufen, als ursprünglich geplant. In gleich acht Ländern weltweit wird der Starttermin für Disney+ vorverlegt – und Deutschland gehört dazu.

Die europäischen Nationen, die mit einem früheren Start rechnen dürfen, sind das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und die Schweiz. In all diesen Ländern startet der Dienst nicht am 31. März 2020, wie geplant, sondern wird um eine Woche auf den 24. März 2020 vorverlegt. Hierzulande wird Disney+ etwas teurer sein als in den USA.

Dort schlägt ein Abo für den Streaming-Service mit 6,99 US-Dollar zu Buche, während wir mit 6,99 Euro zur Kasse gebeten werden. Alternativ können auch direkt 12-Monats-Abonnements für 69,99 Euro abgeschlossen werden. Andere Länder in Europa, darunter Belgien, das Baltikum oder Portugal, werden erst im Sommer 2020 Zugang zu dem Dienst erhalten.

Laut CNN-Informationen ist der Service in den USA bereits ein großer Erfolg und konnte dort seit seiner Einführung im November 2019 schon zehn Millionen Abonnenten gewinnen. Disneys Experten vermuten 60 bis 90 Millionen Abos weltweit bis zum Jahr 2025. Der Konkurrenzkampf zwischen Disney+, Netflix und Amazons Streaming-Dienst Prime tritt damit langsam aber sicher in die heiße Phase ein, zumal nun auch Apple mitmischen will.

Quelle: edition.cnn.com