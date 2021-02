Disney+: Neue Filme und Serien im März 2021 – Disney+ startet den großen Wurf und sagt der Konkurrenz wie Amazon Prime Video und Netflix den Kampf an. Vor allem mit dem neuen Disney+ „Star“, der am 23. Februar 2021 starten wird. Die sechste Welt „Star“ ist das neue Zuhause von tausenden Stunden an Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Disney+ erweitert sein Angebot damit vorrangig auch für das erwachsene Publikum. Insgesamt erwarten Abonnenten mit „Star“ zum Start 276 zusätzliche Filme und 60 neue Serien. Auch im kommenden Monat März 2021 legt Disney+ dann weiter nach und vergrößert sein Streaming-Angebot immens.



Nachfolgend zeigen wir euch alle neuen Inhalte, die mit Disney + und Star im März 2021 auf euch zukommen:

Star Highlights

"Black Narcissus” (Star Original) Staffel 1 - Ab 5. März auf Disney+

„Love in the Time of Corona” (Star Original) Staffel 1 - Ab 12. März auf Disney+

„Godfather of Harlem” Staffel 1 - Ab 26. März auf Disney+

Star Katalog-Titel

Ab 05. März

Air Force One – 1997

Amelia

Arizona Junior

Baskets – Staffeln 1-3 - exklusiv auf Disney+

Der Tag des Falken

Devil’s Due – Teufelsbrut

Four Falls of Buffalo (ESPN)

The Catch – Staffeln 1+2 - exklusiv auf Disney+

Ab 12. März

Anatomie einer Entführung

Die Hand an der Wiege

I hate Christian Laettner (ESPN)

In America

Nur noch 60 Sekunden

Quantico – Staffel 1-3

Quills - Macht der Besessenheit

Ab 19. März

Atlanta Medical – Staffeln 1-3

Die Geschwister Savage

Ich glaube, ich liebe meine Frau

Of Miracles and Men (ESPN)

One Hour Photo

(Traum)Job gesucht

Wächter des Tages – Dnevnoi Dozor

Ab 26. März

Godfather of Harlem – Staffel 1

Hot Chick - Verrückte Hühner

Mike and Dave Need Wedding Dates

My Name is Earl – Staffel 1-4

Pony Excess (ESPN)

Sideways

Teufelskind Joshua

The Beach

Star Originals

Ab 5. März

NEUSTART: Black Narcissus – Staffel 1, alle Episoden

Big Sky – Staffel 1, Episode 4

Love, Victor – Staffel 1, Episode 4

Helstrom – Staffel 1, Episode 4

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 4

Ab 12. März

NEUSTART: Love in the Time of Corona – Staffel 1, alle Episoden

Big Sky – Staffel 1, Episode 5

Love, Victor – Staffel 1, Episode 5

Helstrom – Staffel 1, Episode 5

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 5

Ab 19. März

Big Sky – Staffel 1, Episode 6

Love, Victor – Staffel 1, Episode 6

Helstrom – Staffel 1, Episode 6

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 6

Ab 26. März

Big Sky – Staffel 1, Episode 7

Love, Victor – Staffel 1, Episode 7

Helstrom – Staffel 1, Episode

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 7

1 Jahr Disney+ in Europa Highlights