Vor der Coronavirus-Pandemie startete Disney seinen Streaming-Service Disney+, was sich mittlerweile mehr als ausgezahlt hat durch Millionen Menschen, die zu Hause bleiben und sich unterhalten lassen wollen. Problematisch bleibt es weiterhin für all die neuen Kinofilme, die in den letzten sowie kommenden Wochen und Monaten hätten starten sollen.

Da die Kinos geschlossen sind, wurde Film um Film verschoben. Der eine oder andere Streifen wurde indes direkt digital veröffentlicht. Im Hause Disney schaut es ähnlich aus wie zuletzt bei „Die Eiskönigin 2“ oder „Onward“. Nun sollen noch mehr fürs Kino vorproduzierte Disney-Streifen direkt auf dem Streaming-Dienst Disney+ landen. Aktuell auf dem Programm: Das Fantasy-Abenteuer „Artemis Fowl“, das nun ebenfalls anstatt im Lichtspielhaus auf Disney+ landet.

Disney-CEO Bob Iger verriet kürzlich über das Magazin Deadline: „Mit Blick auf die Filme nach 'Artemis' werden sicherlich noch andere direkt bei Disney+ landen. Doch ein Großteil der wichtigen Flaggschifffilme wartet einfach auf einen geeigneten Zeitpunkt. In manchen Fällen haben wir bereits neue Termine festgelegt, aber eben deutlich später im Kalender.“

Welche großen Blockbuster es sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Letztendlich ist es aber zumindest für die Zuschauer und Disney+ eine tolle Sache, neue Disney-Produktionen trotz geschlossener Kinos genießen zu können. Für Kinobetreiber sieht dies jedoch ganz anders aus in Zeiten der Corona-Krise.

