Disney+: Group Watch wird aus Streaming-Dienst gestrichen – Keine Frage, Video-Watchpartys über Streaming-Dienste erfreuen sich neben Public Viewing-Events in Kneipen einer gewissen Beliebtheit, wurden insbesondere in den letzten Jahren eine Möglichkeit, Filme mit Freunden zu genießen. Bei Prime Video etwa kann man virtuell gemeinsam Inhalte erleben, ohne dass man dafür im selben Wohnzimmer vor dem TV sitzen müsste. Auch Disney+ hatte bis vor Kurzem noch in seinem Portfolio ein solches Feature namens Group Watch. Doch dieses wurde nun gestrichen.

Ursprünglich diente Group Watch dazu, zusammen mit anderen Serien und Filme auf Disney+ genießen zu können, ohne sich dafür mit den Personen im gleichen Raum aufhalten zu müssen. Im September 2020 wurde die Funktion während der Hochphase der Pandemie eingeführt – nun ist sie nicht mehr verfügbar. Das Technikportal „Golem“ hakte bei Disney nach, ob es sich dabei um ein Versehen oder eine technische Fehlfunktion handle.

Die Antwort des Entertainment-Titanen:

Man hat die Funktion deaktiviert, es handelt sich demnach nicht um ein Versehen. Wörtlich erläuterte Disney in einer Stellungnahme: „Wir arbeiten stets daran, das beste Produkterlebnis auf Disney+ zu bieten. Dazu gehört auch, dass wir die Unterstützung für Funktionen danach ausrichten, was bei den Zielgruppen das größte Engagement auslöst oder auslösen wird.“

Vorstellbar ist laut „Golem“, dass Nutzer die Funktion Group Watch mit dem Aus der Pandemie immer weniger genutzt haben könnten. Wer als Abonnent also regelmäßig auf diese Funktion gesetzt hat, bekommt nun praktisch weniger für seine Mitgliedschaft bei Disney+. Das Tarifmodell des Streaming-Dienstes soll zum 1. November 2023 zudem eine grundlegende Veränderung erfahren. Für Neukunden werden Inhalte in hochauflösender 4K-Qualität dann laut dem Bericht teurer.

Die gute Nachricht für Bestandskunden:

Ihr laufendes Abo kann vorerst zu den üblichen Konditionen weiterverwendet werden, wird demnach selbsttätig eine Verbesserung auf das beste verfügbare Abonnement erhalten. Bei Amazons Dienst Prime Video gibt es mit Watch Party eine mit Disneys Group Watch vergleichbare Funktion. Diese lässt sich sowohl in der Browservariante als auch in der offiziellen App von Prime Video finden.

Bis zu 100 Personen können damit laut dem Bericht bei „Golem“ Filme oder Serien gemeinsam schauen, ohne sich dafür am gleichen Ort aufhalten zu müssen. Die technische Infrastruktur bei Prime sorgt automatisch dafür, dass Filme oder Serienepisoden synchronisiert werden – so sehen alle Nutzer zur selben Zeit dieselben Stellen, ohne dass Zeitunterschiede greifen. Bei Netflix gibt es keine solche Funktion für das Abo.

