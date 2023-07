Disney feiert 100. Geburtstag: Gleich mehrere Klassiker sollen zurück ins Kino – In diesem Jahr steht der 100. Geburtstag des gewaltigen Medienimperiums Disney vor der Tür. Das Unternehmen, das im Laufe der Jahre auch gewaltige und weltweit relevante Marken wie Marvel oder Star Wars schluckte, möchte das 100. Wiegenfest stilecht einläuten. Im Zuge der „Disney100 Celebration“ begeht man das ganze Jahr über den Geburtstag des Mäusekonzerns. So verkündete man unlängst, etliche Klassiker aus der eigenen Historie wieder ins Kino bringen zu wollen. Doch die Sache hat einen Haken.

Wie „PC Games“ berichtet, hat Disney offiziell vermeldet, dass man acht der beliebtesten Klassiker aus eigenem Hause zurück in die Lichtspielhäuser verfrachten will – konkret sind das „Fluch der Karibik“, „Toy Story“, „Die Eiskönigin“ sowie „Die Schöne und das Biest“. Hinzu gesellen sich: „Die Unglaublichen“, „Coco“, „Der König der Löwen“ und last but not least „Moana“. Von diesen selbsternannten Klassikern soll alle zwei Wochen ein weiterer in Kino einziehen.

Startbeginn:

Bereits nächste Woche soll es mit „Fluch der Karibik“ zur Einleitung des 100. Geburtstags für das große Jubiläum losgehen. Verblüffend findet jedoch nicht nur „PC Games“ an dieser Aktion, dass von den genannten Filmen, allesamt selbsternannte Klassiker des Unternehmens, keiner der ruhmreichen abendfüllenden Zeichentrickfilme der älteren Vergangenheit wie „Cinderella“, „Peter Pan“ oder „Robin Hood“ dabei ist, welche den Konzern einst so berühmt und beliebt bei Familien gemacht haben.

Der jüngste Streifen der genannten Liste ist „König der Löwen“ von 1994, dann folgt „Toy Story“, der stammt mit 1995 ebenfalls aus der Mitte der 90er Jahre, seinerzeit noch von Pixar im Auftrage Disneys. Das Portal „Toonado“ erläutert, dass der nächste Disney-Streifen mit „Wish“ ansteht – in Deutschland soll der neue Film des Mäusekonzerns mit Hauptdarstellerin Ariana DeBose am 23 November anlaufen.

Was die acht genannten Klassiker betrifft, so müssen Fans stark sein: Denn es ist geplant, dass keiner außerhalb der USA im Kino zu sehen sein wird – ein dicker Wermutstropfen für Disney-Liebhaber weltweit.

Derzeit ist Disney nicht immer wegen angenehmer Neuigkeiten medial präsent:

Der aktuelle Streik der Drehbuchautoren-Organisation „Writers Guild of America“ sorgte etwa für einige Verschiebungen. Auch wird des öfteren über Ermüdungserscheinungen des Publikums bezüglich der Superheldenfilme nicht zuletzt aus dem Marvel-Kosmos spekuliert. So fiel die neue MCU-Serie „Secret Invasion“ laut „PC Games“ beim Publikum durch und floppte, ebenso wie der letzte Pixar Film „Elemental“.

Auch Kontroversen um Streifen wie „Arielle, die Meerjungfrau“ oder ein bereits gemunkelter Flop rund um „Indiana Jones 5“ dürften da wenig helfen und überschatten das Jubiläum.

Quelle: pcgames.de