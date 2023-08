Disney+ erhöht Preise und ändert Abo-Modelle – Was andere Streaming-Größen wie Amazon Prime Video oder Netflix bereits umgesetzt haben, wird sich nun auch auf Disney+ ausweiten. Dies ist zum einen eine Erhöhung der Preise und zum anderen eine gravierende Änderung am Abo-Modell. Hierbei scheint sich Disney+ am Konkurrenten Netflix zu orientieren, der ja bekanntlich mehrere Abomodelle unterhält, wobei eines mit Werbung zu haben ist.

Das wird es künftig eben auch bei Disney+ geben. So sagte Jan Koeppen, seines Zeichens Präsident der Walt Disney Company EMEA: „Die Einführung des Abos mit Werbung markiert die nächste Entwicklungsstufe für Disney+ in Europa, da wir unseren Abonnenten sowie unseren erstklassigen Werbepartnern gleichermaßen eine größere Auswahl anbieten können.“

Bald auch ein günstiges Abo mit Werbung möglich

So wird es ab dem 01. November 2023 auch hierzulande bei Disney+ drei Abomodelle geben. Zum einen hätten wir dann das Standard-Abo ohne Werbung, das Premium-Abo sowie eben ein Standard-Abo mit Werbung. Wer sich für Abo mit Werbung entscheidet, zahlt monatlich 5,99 Euro. Dieses Modell kann nur monatlich gebucht werden, ein Jahresabo gibt es dazu nicht. Das Werbe-Abo erlaubt dabei maximal höchstens zwei gleichzeitige Streams in Full HD 1080p Qualität. Zudem gibt es bei diesem Modell keine Download-Option.

Das normale Standard-Abo kostet künftig 8,99 Euro im Monat, ein Jahresabo 89,99 Euro. Ebenfalls mit zwei gleichzeitigen Streams, dafür aber mit Download-Funktion. Zu guter Letzt haben wir bei Disney+ dann noch das Premium-Abo, für das im Monat 11,99 Euro veranschlagt werden und das im Jahresabo 119,90 Euro kosten wird. Bei diesem Modell sind bis zu vier gleichzeitige Streams in 4K UHD- & HDR-Qualität möglich, inklusive der Möglichkeit des Downloads. Darüber hinaus kann man Filme und Serien in Dolby-Atmos-Audioqualität ansehen.

Wichtig zu wissen ist noch, dass alle Bestandskunden von Disney+ ihr aktuelles Monats- oder Jahresabo auch über den 1. November 2023 hinaus behalten. Und dies laut Disney+ zum bisher bestehenden Preis.

Quelle: tvspielfilm.de