Autor: Bernhard Trecksel

Angebot: Disney+ bietet Fans günstiges 1-Jahres-Abo – Nur noch ein Monat, dann geht auch in Deutschland Disneys neuer Streaming-Dienst „Disney+“ an den Start. Zum ersten Mal bietet das Unternehmen seinen Kunden nun auch einen exklusiven Frühbucherrabatt für ein Jahresabo an. Normalerweise schlägt ein Monatsabonnement mit 6,99 Euro beziehungsweise ein Jahresabo mit 69,99 Euro zu Buche.

Das Sparangebot für Frühbucher wird hingegen 59,99 Euro kosten, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung offenbarte. Dabei ist das Angebot zeitlich begrenzt und wird mit dem 23. März enden. Denn am 24. März startet Disney+ in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern, eine zweite Welle westeuropäischer Staaten wird im Sommer 2020 ebenfalls mit dem Dienst versorgt.

Mit dem Start seiner Streaming-Plattform Disney+ will der Mediengigant seine Fans mit Formaten ikonischer Entertainment-Marken aller Art versorgen

So werden Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic verfügbar sein, dazu exklusive Disney+ Originale, bestehend aus Spielfilmen, Serien, Dokumentationen und Kurzfilmen. Heißt: Diese Formate werden ausschließlich auf dem Streaming-Dienst zu sehen sein.

Ganze 25 dieser Originale wird Disney+ bereits am Anfang bieten, darunter etwa die langerwartete Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ von Jon Favreau („Iron Man“). Auch neue Serien und Filme aus dem Marvel-Kosmos, darunter „The Falcon and the Winter Soldier“ mit Anthony Mackie und Sebastian Stan oder Marvel-Schurke „Loki“ wollen Zuschauer begeistern.

Die schiere Menge all der Filme, Disney-Zeichentrickklassiker und Serien auf dem Portal an dieser Stelle aufführen zu wollen, würde den Rahmen einer solchen Mitteilung sprengen. Interessierte können sich ab dem 24. März selbst ein Bild verschaffen, wenn Disney+ an den Start geht – Kurzentschlossene haben mit dem Angebot nun die Chance, zehn Euro für ein Jahresabo zu sparen.