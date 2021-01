Disney+: Alle Neuerscheinungen im Februar 2021 – Disney+ zählt neben Amazon Prime Video und Netflix zu den beliebtesten Streaming-Diensten weltweit und ist die Anlaufstelle für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Auch im Monat Februar 2021 vergrößert der Streaming-Dienst sein Angebot.

Außerdem startet am 23. Februar 2021 auf Disney+ „Star“ als vollständig integrierter Teil des Streaming-Dienstes. In der der eigens geschaffenen sechsten Welt erwartet den Disney+-Abonnenten ein breites Angebot an General-Entertainment-Inhalten.

„Star“ umfasst mehrere tausend Stunden an Filmen und Serien aus den Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions und 20th Century Studios.

Nachfolgend findet ihr eine erste Auswahl von „Star“-Inhalten, die ab dem 23. Februar verfügbar sind – darunter zwei neue Star Originals mit „Love, Victor“ sowie „Big Sky“.

Serien, die via Star auf Disney+ verfügbar sind

24

Family Guy

Lost

Desperate Housewives

How I Met Your Mother

Prison Break

Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI

Atlanta

Black-ish

Hinzu kommen folgende Neuerscheinungen auf Disney+

5. Februar 2021

Willkommen im Haus der Eulen (Staffel 1)

Robots

Bibi & Tina - Der Film

Bibi & Tina: Voll Verhext

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs

12. Februar 2021

An die Töpfe, fertig, lecker! (Staffel 1-2)

Car S.O.S. (Staffel 7) – National Geographic

Die Beni Challenge (Staffel 1-3)

Faszination Supercars (Staffel 1) – National Geographic

19. Februar 2021

Eine unberechenbare Familie (Staffel 1)

Flora & Ulysses

Gag Attack (Staffel 1)

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter (Staffel 2) – National Geographic

26. Februar 2021