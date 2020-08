Dirty Dancing: Fortsetzung folgt nach 33 Jahren – Männerseite hin oder her, diese Nachricht ist wohl eher für unsere Leserinnen – sagt also eurer Frau, Freundin oder Lebensgefährtin Bescheid. Ein neuer „Dirty Dancing“ ist nämlich definitiv in der Mache. Dabei wird Ex-Star und „Baby“ Jennifer Grey ebenfalls mit von der Partie sein.

Letzten Monat verbreiteten sich Gerüchte über das Projekt. Seinerzeit wurde bekannt, dass ein „noch nicht näher genannter Tanzfilm“, der in den 90ern spielt, im Hause Lionsgate in Arbeit sei und dass Jennifer Grey dabei mitspielen würde. Schon vor einigen Wochen konnte man sich also denken, wohin angesichts der Schauspielerin und des Genres die Reise gehen würde.

Nun hat Lionsgate-Chef Jon Feltheimer die Neuigkeiten bestätigt. Während eines Meetings mit Investoren, bei dem auch „John Wick 5“ erwähnt wurde (MANN.TV berichtete), kommentierte Feltheimer das neue „Dirty Dancing“-Projekt:

„Es wird genau die Art von romantischem, nostalgischem Film sein, auf den die Fans der Reihe gewartet haben – und die ihn zum meistverkauften Archivtitel in der Geschichte des Unternehmens gemacht haben.“ Also jene Qualitäten, die die, die ihn lieben, mit dem Original „Dirty Dancing“ verbinden. 1987 veröffentlicht, ist die Mutter aller Tanzfilme immer noch einer der beliebtesten Filme aller Zeiten.

Die zeitlose Geschichte einer jungen Frau, die während eines Urlaubs in einem Resort mit einem Tanzlehrer anbändelt, gilt als einer der „Frauenfilme“ schlechthin. Man darf also gespannt sein, was die Fortsetzung betrifft. Denn Jennifer Greys damaliger Partner Patrick Swayze wird leider nicht zu sehen sein – er war 2009 verstorben.

Laut Informationen des Magazins „Deadline“ wird Grey übrigens nicht nur eine der Hauptrollen übernehmen, sondern den Film auch produzieren.

Quelle: unilad.co.uk