"Dinner for One" wird 60

"Dinner for One" wird 60: Fernsehklassiker bekommt große Jubiläumsshow – Der legendäre Sketch "Dinner for One" gilt als fester Bestandteil der deutschen Fernsehkultur und feiert dieses Jahr ein großes Jubiläum: Es ist inzwischen ganze 60 Jahre her, seit der Sketch erstmals am 8. März 1963 ausgestrahlt wurde. Diesen Anlass möchte der NDR nun mit einer großen Show würdigen.

Die 18-minütige Darbietung, die seit 1972 – also zehn Jahren nach ihrer Uraufführung – regelmäßig an Silvester ausgestrahlt wird, erreichte im Laufe der Jahre Kultstatus und wurde in etwa 20 Länder verkauft. Bis heute erfreut sich der Sketch, der anfänglich nur als Lückenfüller im ARD-Programm dienen sollte, anhaltender Beliebtheit und erreicht jedes Jahr ein Millionenpublikum.

Die Geschichte von Miss Sophie (May Warden) und Butler James (Freddie Frinton) wurde ursprünglich in der Sendung "Guten Abend, Peter Frankenfeld" live präsentiert, bevor sie einen Monat später aufgezeichnet wurde.

Interessante Anekdote: Als Moderator Heinz Piper seinerzeit seinem Publikum den berühmten Satz "the same procedure as every year" erklärte, hatte sich zunächst ein grammatikalischer Fehler eingeschlichen. Piper hatte nämlich "as" mit "than" verwechselt, was erst 1988 auf der Tonspur korrigiert wurde.

Anlässlich des 60. Geburtstags von "Dinner for One" veranstaltet der NDR nun eine spezielle Jubiläumsshow, die deutlich länger sein wird als der Originalsketch.

Moderiert von Bernhard Hoëcker, werden in der Sendung prominente Gäste wie Katrin Müller-Hohenstein, Wigald Boning, Jens Riewa und Axel Prahl zu einem großen "Dinner for One"-Quiz zusammenkommen.

Hoëcker: "Es ist eine Ehre für mich, das gemeinsame Jubiläum von Freddy Frinton und May Warden ausrichten zu dürfen und es ist immer schön, mit netten Menschen am Tisch zu sitzen – mit diesen Gästen besonders."

Die Jubiläumsshow wird am Silvesterabend, dem 31. Dezember, von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr auf dem NDR und dem SWR zu sehen sein. Anschließend wird der NDR den Originalsketch um 23.40 Uhr in seiner vollen Länge zeigen.

Quelle: tvspielfilm.de