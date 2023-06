Nightmare on Elm Street: Dieser Schauspieler soll der neue Freddy Krueger werden – „Eins, zwei, Freddy kommt vorbei …“: Robert Englund hat als Kult-Albtraumkiller das Horrorgenre wie nur wenige andere geprägt und eine echte Slasher-Kultfigur erschaffen. Kein Wunder also, dass die „A Nightmare on Elm Street“-Reihe mit ihren sieben Teilen zu den Genreklassikern gehören. Auch, weil Robert Englund den guten Freddy Krueger so trefflich in Szene gesetzt hatte.

Erst mit der 2010er Neuverfilmung übernahm erstmals mit Jackie Earle Haley ein anderer die Rolle des angesengten Spaßvogels, der ahnungslose Teens in ihren Träumen massakrierte. Aufgrund der überaus großen Beliebtheit, im Horror-Genre etliche Kult-Franchises neu aufzulegen oder fortzuführen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch das ikonische „Nightmare on Elm Street“-Franchise noch mal nachziehen könnte.

Robert Englund nennt Namen für Nachfolger

Sicher ist jedenfalls: Sollte man sich dazu entscheiden, einen weiteren „Nightmare on Elm Street“-Film entweder als Fortsetzung oder Reboot zu drehen, wird es einen neuen Freddy Krueger geben. Denn Robert Englund wird es nicht mehr sein. Er selbst sagte bereits, dass er nicht mehr in die Rolle des Todesfürsten schlüpfen kann, weil er sich schlicht nicht mehr fit genug dafür fühle.

Robert Englund war es nun auch, der einen konkreten Nachfolger für die Rolle des nächsten Freddy Kruegers in Spiel brachte. Und dass soll laut Englund niemand Geringeres als Schauspiellegende Kevin Bacon sein, der ja bekanntlich schon einige erfolgreiche Auftritte im Horror-Genre hatte. Allerdings ist Bacon mittlerweile auch schon 64 Jahre alt, weshalb es mehr als möglich ist, dass man für einen neuen „Nightmare on Elm Street“-Film schlicht einen jüngeren Schauspieler casten könnte.

Auch wenn es bis dato überhaupt nichts bezüglich eines neuen Films bekannt ist, so würden sich nicht wenige Fans sicherlich über ein Reboot oder Fortsetzung freuen. Außerdem wäre ein Comeback von „Nightmare on Elm Street“ sicherlich obendrein eine gute Möglichkeit, eines der besten und kultigsten Horror-Franchises auch einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen.

