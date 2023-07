„Die Truman Show“ – Film-Tipp – Jim Carrey gehört bis heute zu den Größen Hollywoods, machte aber vorrangig in den 90er Jahren mit wahren Kultfilmen auf sich aufmerksam. Hier erinnert man sich natürlich gerne an Klassiker wie „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“, „Die Maske“, „Cable Guy – Die Nervensäge“ oder „Der Dummschwätzer“. Hinzu kommt natürlich einer seiner legendärsten und denkwürdigsten Filme.

Nämlich „Die Truman Show“ von Regisseur Peter Weir aus dem Jahre 1998. Einer dieser Film-Klassiker, der bis heute für viele als eines der ganz besonderen Sci-Fi-Meisterwerke gilt. Nun kehrt einer der besten Filme Jim Carreys in die Heimkinos zurück – und das erstmals in 4K UHD. Genau richtig, um sich diesen 90er Kultfilm noch mal in bester Bild- und Tonqualität anzusehen, der immer wieder einen tollen Filmabend garantiert.

Emotionale und fesselnde Reise in der Truman Show

Denn „Die Truman Show“ weiß exzellent mit seiner fesselnden Story, aber auch den beeindruckenden Schauspielleistungen rund um Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Ed Harris oder Paul Giamatti zu überzeugen. Eines dieser unvergessen filmischen Werke Hollywoods, das jede Zuschauerin und jeden Zuschauer auf mehreren emotionalen Ebenen trifft.

Wer den Film nicht kennt, nachfolgend ein paar Zeilen, worum es in „Die Truman Show“ geht: Der Film dreht sich, wie der Titel schon verrät, um den jungen Truman Burbank. Der ist gerade dabei zu entdecken, was abnormal an seinem scheinbar so normalen Leben ist. Was Truman allerdings „noch“ nicht weiß, ist, dass sein ganzes Leben eine Reality-TV-Show ist.

Eine Show, die aufgezeichnet und ausgestrahlt wird, damit die Welt ihm zuschauen kann. Sogar seine idyllische Heimatstadt ist eigentlich nur ein gigantisches Studio.

Die Truman Show 4K UHD (Paramount Pictures) – VÖ: 13. Jul. 23