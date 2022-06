Komparsen in Deutschland für neuen Teil gesucht

„Tribute von Panem“-Dreh in NRW – Komparsen gesucht – Sie gilt als eine der erfolgreichsten Kinoreihen der Filmgeschichte: „Die Tribute von Panem“ mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Nach den vier Filmen arbeitet man nun an einem neuen Teil mit dem Namen „Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange“, der die Vorgeschichte erzählen soll.

Das Coole für Fans der Blockbuster-Reihe ist, dass sie für den neuen Film die Chance erhalten, aktiv daran teilzunehmen – nämlich als Komparse. In NRW wird diese Vorgeschichte gedreht, wofür man ab Mitte August rund 3000 Komparsen sucht. Diese dürfen dann für ein bis acht Drehtage vor der Kamera stehen. Gedreht wird nicht nur im Großraum Duisburg, sondern auch in Hattingen und Köln.

Anforderungen an die Bewerber

Für alle Interessierten hat die Agentur Eick nun zu einem kostenlosen Online-Casting geladen. Es gibt hierbei aber ein paar Anforderungen, die Bewerber erfüllen müssen. Mitinhaber der Agentur Eick Gregor Weber: „Eingeladen sind Menschen jeglicher Ethnizitäten und Herkünfte sowie aller Geschlechter und Genderidentitäten, im Alter von 8 bis 80 Jahren. […] Da viele dieser Personen als Panems Einwohner gecastet werden, ist ein natürliches und ausdrucksstarkes Aussehen ein Muss.“

Darüber hinaus seien laut der Agentur gefärbte oder gesträhnte Haare ebenso ungeeignet wie permanent Make-up, Solariumsbräune, feste Zahnspangen aber auch Tunnelohrringe, Piercings und Tattoos insofern sie sich an sichtbaren Stellen des Körpers befinden. Wer sich als Komparse für „Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange“ bewirbt, muss zudem dafür bereit sein, dass einem eventuell die Haare geschnitten werden.

Von militärischer Grundausbildung bis zu sehr schlanken und dünnen Körpertypen

Für einige Szenen benötigt man zudem Menschen, die sich die Haare auch komplett abrasieren lassen. Darüber hinaus werden Leute gesucht, die eine militärische Grundausbildung besitzen. In der Buchvorlage wird zudem ein Großteil der Bevölkerung die im totalitären Staat Panem leben, als stark unterernährt beschrieben. Gregor Weber:

„Deshalb konzentrieren wir uns vorrangig auf sehr schlanke und dünne Körpertypen. […] Außerdem werden viele junge Erwachsene, die mindestens 17 Jahre alt sind, aber jünger aussehen, gesucht. Bewerbungen von Menschen mit körperlicher Behinderung, auch mit sichtbaren Narben oder Amputationen, sind herzlich willkommen.“

Porträt- und Ganzkörper-Foto

Bevor es mit dem eigentlichen Dreh Mitte August losgeht, finden bereits ab Mitte Juli Kostüm- und Maskenproben statt. Wer meint, die Anforderungen zu erfüllen, und Lust hat in einem großen Blockbuster mitzuspielen, kann sich ab sofort auf der Casting-Homepage der Agentur Eick HIER bewerben.

Neben Daten zu seiner Person muss man zudem zwei tagesaktuelle Fotos von sich – Porträt und Ganzkörper – hochladen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 8. August 2022.

Quelle: waz.de