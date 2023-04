Erster Trailer zu The Ballad of Songbirds & Snakes

Die Tribute von Panem: Erster Trailer zu The Ballad of Songbirds & Snakes – Lange mussten Fans auf einen neuen Streifen aus einer der erfolgreichsten Kinoreihen der Filmgeschichte warten. Genauer gesagt ist es acht Jahre her, dass der letzte Teil „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle Millionen von Fans begeisterte.

Mit „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“ erscheint nach den vier weltweit gefeierten Filmen nun das Spin-off, welches die Vorgeschichte der Welt von Panem und den Anfang der gefürchteten Hungerspiele erzählt. Zum heiß erwarteten Prequel gibt es nun auch endlich den ersten Trailer zu sehen.

Zurück in die Vergangenheit

Das Spin-off basiert auf der Romanvorlage „Die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange“ aus dem Jahre 2020 von Autorin Suzanne Collins, die wie bei allen Panem-Filmen abermals mit am Drehbuch schrieb. Die Hauptrollen werden indes die 22-jährige Rachel Zegler („Shazam! Fury of the Gods“) sowie Tom Blyth („Robin Hood“) übernehmen.

Das Prequel „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“ nimmt euch mit in die in die Vergangenheit, weit vor den Geschehnissen rund um Katniss Everdeen. Nämlich 64 Jahre vor den Ereignissen der vorangegangenen Filmreihe zu den zehnten Hungerspielen. Es ist eine Zeit, in der die perfiden Hungerspiele bei weitem noch nicht so hoch entwickelt sind wie Dekaden später. Überaus tödlich mit fiesen Fallen versehen, sind sie dennoch.

Zu den Anfängen der Hunger-Spiele

Obendrein gibt es keine freiwilligen Tribute und die denkwürdige Veranstaltung wird in einem kleinen Stadion der Hauptstadt veranstaltet. Zudem werden die antretenden jugendlichen Tribute nicht von ehemaligen Siegern trainiert, sondern von besonderen Capitol-Schülern. Mittendrin ist hierbei der aus den Filmen wohlbekannte Coriolanus Snow, seines Zeichens Gegenspieler von Katniss Everdeen. Doch seinerzeit ist der noch junge Snow eine Waise, lebt in eher bescheidenen Verhältnissen zusammen mit seiner Großmutter und Cousine Tigris.

Snow gehört indes zu den Mentoren für die Tribute aus Distrikt 12 und erhofft sich dadurch auch einen sozialen Aufstieg. Sein Schützling ist hier die junge Lucy Gray Baird. Doch während der Hungerspiele entwickeln beide Gefühle füreinander. Wie die Filme zuvor, inszenierte Regisseur Francis Lawrence auch „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“. Freuen dürfen sich Fans auf einen neuen Cast mit überaus spannenden Darstellerinnen und Darstellern.

Überaus spannender Cast

So stehen neben den genannten Tom Blyth und Rachel Zegler unter anderen auch „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage, Jason Schwartzman und Viola Davis vor der Kamera. Hinzu kommen auch einige deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler wie Irene Böhm („Babylon Berlin“), Cooper Dillon („Die Pfefferkörner“), Luna Kuse („Schloss Einstein“), Kjell Brutscheidt , Dimitri Abold („Beckenrand Sheriff“) und Athena Strates („Deutschland 86“) zu sehen sein.

„Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“ wird noch in diesem Jahr in die deutschen Kinos kommen, und zwar am 16. November 2023.