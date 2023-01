Die Teufel tanzen wieder: Deutscher Trailer zu Evil Dead Rise – Horrorfans lieben ihn: Ash und seinen Kampf gegen die „Evil Dead“. Seitdem es ihn blutjung zu „tanzenden Teufeln“ in eine Waldhütte verschlug, wo böse Magie sein Leben für immer auf den Kopf stellte, ist der Dämonenjäger wider Willen weit gekommen – schlachtete sich in „Armee der Finsternis“ mit „Boomstick“ und Kettensäge durchs Mittelalter und ging bei „Ash vs. Evil Dead“ in Serie. Nun kehrt die Reihe zurück: im deutschen Trailer zum kommenden Spektakel „Evil Dead Rise“.

New Line Cinema und Renaissance Pictures präsentieren das nächste Kapitel der Horrorsaga nach einem Drehbuch von Lee Cronin („The Hole in the Ground“), der auch gleich auf dem Regiestuhl Platz nahm. Das Grauen von„Evil Dead Rise“ spielt sich diesmal nicht in einem verfluchten Waldgebiet ab, sondern in der Großstadt. Diesmal stehen zwei voneinander entfremdete Schwestern im Mittelpunkt der Handlung.

Ein Wiedersehen mit Tücken:

Denn statt sich endlich wieder einander anzunähern, müssen die beiden jungen Frauen, gespielt von Lily Sullivan („Das Mädchen deiner Träume“, „Barkskins: Aus hartem Holz“) und Alyssa Sutherland („Der Nebel“, „Vikings“) miterleben, wie dämonische Schrecken sich erheben, welche die Zusammenkunft nicht nur entzweien, sondern in den schrecklichsten Familienstreit überhaupt verwandeln – einen dämonischen Kampf auf Leben und Tod, der das blanke Grauen zutage fördert.

Als Produzent von „Evil Dead Rise“ fungierte Rob Tapert, den man schon vom packenden Rache/Stealth-Thriller „Don’t Breathe“ und vor allem von der Serie „Ash vs Evil Dead“ kennt. Der Mann sollte also im Prinzip wissen, was die Reihe braucht. Ausführender Produzent war unter anderem Horror-Papst Sam Raimi. Doch nicht nur der: Auch der Schauspieler des Kultcharakters Ash, der unvergleichliche Bruce Campbell, hat hier mitproduziert. Die Zeichen stehen also gut, dass „Evil Dead Rise“ ans Eingemachte geht und Fanservice liefern könnte.

Ob dem auch so ist, erfahrt ihr am 20. April 2023 – dann tanzen in „Evil Dead Rise“ einmal mehr die Teufel.