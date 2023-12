"Die Simpsons": Ist euch schon mal der Fehler im Vorspann aufgefallen? – Film- und Anschlussfehler haben die Tendenz, meist erst sehr spät aufzufallen. Dafür ist dann aber auch der Aha-Effekt beim Publikum umso größer. Oder habt ihr Gandalfs Armbanduhr seinerzeit im Kino entdeckt, oder etwa das Flugzeug am Himmel von Gladiator? Derlei Patzer passieren erstaunlich häufig und sind natürlich nicht nur ein Hollywood-Phänomen. Auch in Serien pennen die Macher zuweilen oder verpassen es, sich ausreichend abzusprechen

So auch im Falle der Simpsons, wo uns ein Fehler im Vorspann seit Jahrzehnten nicht aufgefallen ist.

Eines gleich vorweg: Der Fehler bezieht sich auf den ursprünglichen Vorspann der Prä-HD-Ära der beliebten Serie, und selbst diesen gab es später in einer korrigierten Version.

Jedenfalls begleiten wir die gesamte Familie nun bereits seit den Anfangstagen der Serie zu Beginn einer jeden Folge auf ihrem Weg nach Hause – Homer kommt von der Arbeit, Marge und Maggie vom Einkaufen, Lisa und Bart von der Schule.

Während Homer nun seinen Wagen in die Auffahrt lenkt, öffnet sich das Garagentor und wir sehen neben einem Haufen Gerümpel unter anderem einen Rechen, der dort an der Wand lehnt. Als der Familienvater schließlich vor dem Wagen seiner Frau flüchtend durch die Garage ins Haus rennt, sehen wir an dieser Stelle jedoch plötzlich zwei Pappkartons, die zuvor nicht dagewesen waren, während von dem Gartengerät jede Spur fehlt.

Im folgenden Video könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Fauxpas machen:

Und zum Vergleich hier noch einmal der aktuelle Vorspann:

Quelle: kino.de