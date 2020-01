Autor: Erik Rössler

Da gibt es keine zwei Meinungen: Die Simpsons sind ein echtes Phänomen und bieten vor allem aufgrund ihrer illustren Figuren perfekte Unterhaltung in Gelb. Fans feiern seit geschlagenen 31 Jahren die Bewohner von Springfield. Ganz besonders natürlich den liebenswürdigen Star der Zeichentrickserie – Homer Jay Simpson, diesen fress- und TV-süchtigen, übergewichtigen, dummen, und Bier-vernichtenden Antihelden der Serie.

Ein Rabenvater, der dennoch immer versucht, alles für die Familie zu tun. Wer liebt diesen dicken Mann denn nicht?! Was Homer nicht schon alles gesehen und erlebt hat in den bisher astronomischen 31 Staffeln mit über 650 Episoden. Unvergessen halt auch seine ikonische deutsche Stimme, die Sprecher Norbert Gastell bis zu dessen Tod 2015 Homer Simpson lieh.

Homer ist einfach einer dieser Kultcharaktere, die zwar nicht ohne Fehler und Makel sind, aber ihn gerade deswegen auch so extrem herzlich machen. Außerdem sorgt Homer als Familienvater der Simpsons immer wieder für Unterhaltung, coole Sprüche und etliche Lacher. Ganz besonders, wenn er mal wieder seinen Sohn Bart würgt. Doch nicht nur zu Hause, auch auf der Arbeit als Sicherheitsinspektor in Sektor 7G des Atomkraftwerks, wo er für Mr. Burns tätig ist.

Homer ist aus dieser Serie mit all den vielen anderen coolen Charakteren nicht wegzudenken. Schon gar nicht sein ikonischer Ausruf „Neinn!“. Das Coole an ihm ist aber sicherlich die Komplexität seiner Figur, die Homer so spannend macht. Wir feiern Homer Jay Simpson jedenfalls und präsentieren euch deshalb heute seine besten Szenen aus über drei Jahrzehnten Simpsons-Mania!