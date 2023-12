Die Schneegesellschaft: Trailer zum packenden Survival-Drama – In den eisigen Höhen der Anden spielt sich ein dramatischer Kampf ums Überleben ab. Dies ist das Thema des neuen Netflix-Films „Die Schneegesellschaft“, der die Zuschauer in eine Welt extremer Bedingungen entführt. Der Film, inszeniert von dem renommierten Regisseur J.A. Bayona, basiert auf der wahren Geschichte einer Rugbymannschaft, die 1972 nach einem Flugzeugabsturz in den Anden ums Überleben kämpfte.

Im Detail führt die Handlung von „Die Schneegesellschaft“ in eine erbarmungslose Umgebung. Nach einem tragischen Flugzeugabsturz finden sich die Überlebenden, Mitglieder einer Rugbymannschaft, auf einem Gletscher in den Anden wieder. Ohne Hilfe in Sicht müssen sie in einer der lebensfeindlichsten Umgebungen der Erde ums Überleben kämpfen. Die Verfilmung dieser Tragödie ist nicht neu, denn bereits 1993 wurde sie mit dem Klassiker „Überleben“ mit Ethan Hawke in der Hauptrolle auf die Leinwand gebracht.

Survival-Drama im Kino und auf Netflix

Die Verfilmung von Bayona will sich indes durch ihre Nähe zur Buchvorlage „La sociedad de la nieve“ von Pablo Vierci hervorheben. Sie beleuchtet nicht nur die Überlebenden, sondern auch das Schicksal derer, die in den Bergen ihr Leben ließen. Die Darstellung der extremen Bedingungen auf 3570 Metern Höhe und der monatelangen Überlebenskämpfe in diesem Survival-Drama, verspricht ein fesselndes Kino- und Streaming-Erlebnis.

Für Bayona, der für diesen Film erstmals seit „Das Waisenhaus“ (2007) wieder in seiner Muttersprache Spanisch drehte, war „Die Schneegesellschaft“ ein Herzensprojekt. Er übernahm nicht nur die Regie, sondern fungierte auch als Drehbuchautor und Produzent. Deutsche Fans können sich auf den Filmstart in ausgewählten Kinos am 21. Dezember 2023 freuen, bevor der Film ab 4. Januar 2024 exklusiv auf Netflix verfügbar sein wird.