Die Schlange im Schatten des Adlers: Jackie Chans Kung-Fu-Kultfilm zurück im Heimkino – Fans aufgepasst, das Heimkino erhält Zuwachs durch einen wahren Klassiker des Kung-Fu-Films. Yuen Woo-Ping, ein Name, der für viele durch seine spätere Arbeit an Blockbustern wie „Matrix“ und „Kill Bill“ bekannt wurde, schuf mit „Die Schlange im Schatten des Adlers“ ein Meisterwerk, das in die Annalen der Filmgeschichte einging.

Dieses Werk, das Yuen Woo-Pings Regiedebüt markiert, ist nun erneut für das heimische Filmerlebnis verfügbar. Klassische Kung-Fu-Filme haben in der Filmwelt eine treue Anhängerschaft, und Jackie Chans Arbeiten stehen oft im Mittelpunkt dieser Nische. Besonders drei seiner Filme werden von Liebhabern des Genres immer wieder hervorgehoben: „Police Story“, „Drunken Master II“ und eben auch „Die Schlange im Schatten des Adlers“.

Eine der Höhepunkte in Jackie Chans Karriere

Diese Werke repräsentieren nicht nur Höhepunkte in Chans Karriere, sondern zählen zu den prägendsten Beispielen des Martial-Arts-Kinos. Die bestmögliche Qualität dieser Filme zu erleben, ist ein Genuss für Fans, und genau diese Gelegenheit bietet sich nun mit der Rückkehr von „Die Schlange im Schatten des Adlers“ ins Heimkino. Bereits am 9. November 2023 findet der Film, der seit seiner HD-Premiere im Jahr 2018 kaum noch zu finden war, seinen Weg zurück auf Blu-ray.

Plaion Pictures steht indes hinter dieser Neuveröffentlichung, die technisch identisch mit der Erstauflage von Koch Media ist. Wer Jackie Chans Kung-Fu-Kultfilm „Die Schlange im Schatten des Adlers“ noch nicht kennt, nachfolgen ein kurzer Einblick in den Klassiker. Im Film entfaltet sich die Geschichte um Chien Fu, verkörpert von Jackie Chan, der auf den Großmeister Pei Ching Yen stößt. Diese Begegnung führt dazu, dass Chien die legendäre Schlangentechnik erlernt.

Zurück zu den Wurzeln des Kultregisseurs Yuen Woo-Ping

Die Handlung dient vorrangig als Vehikel für eine Fülle an kreativen Kampfsequenzen und humorvollen Momenten, die den Film prägen. Das Werk, welches Yuen Woo-Ping als Regisseur debütieren ließ, stellte auch für Jackie Chan einen Wendepunkt dar. Yuen war in diesem Jahr nicht nur für „Die Schlange im Schatten des Adlers“ verantwortlich, sondern führte auch bei „Drunken Master“, einem weiteren Klassiker Chans, Regie.

Die Arbeit mit seinem Vater Siu Tien Yuen, der ebenfalls eine Rolle in dem Film spielte, unterstrich die Bedeutung dieses Projekts für Yuen Woo-Ping und seinen weiteren Werdegang. Die Wiederveröffentlichung von „Die Schlange im Schatten des Adlers“ bietet letzten Endes eine tolle Gelegenheit, die Wurzeln von Yuen Woo-Pings Schaffen zu erleben und zu würdigen.

Die Bedeutung dieser Filme für das Genre und die unverkennbare Handschrift des Regisseurs sind auch nach fast fünf Jahrzehnten noch beeindruckend und prägend für die Welt des Martial-Arts-Kinos.

Quelle: filmstarts.de