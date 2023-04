„Die Ringe der Macht“: Teuerste Serie aller Zeiten angeblich ein riesiger Flop – Es sollte vielleicht nicht unbedingt die größte Serie aller Zeiten werden, sehr wohl aber die teuerste: Nachdem bekannt wurde, wie unfassbar viel Geld Amazon in seine exklusive „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“ zu buttern bereit war, waren die Erwartungen der Fantasy-Fans an das monumentale Fantasy-Epos entsprechend groß.

Und zunächst sah es sogar ganz gut aus: Laut Amazon seien die ersten beiden Folgen innerhalb von nur 24 Stunden von rund 25 Millionen Zuschauern weltweit gestreamt worden – ein Rekord für den Anbieter.

Danach wurde es verdächtig still, bis das Unternehmen im Dezember schließlich bekanntgab, dass es „Die Ringe der Macht“ auf über 100 Millionen Zuschauer gebracht habe und die Serie damit die erfolgreichste aller Zeiten auf Prime sei.

Demgegenüber steht jedoch ein Bericht des Magazins „The Hollywood Reporter“, der ein ganz anderes Bild der angeblichen Erfolgsgeschichte zeichnet.

Demnach habe die Serie zwar stark gestartet, dann aber einen steten und rapiden Verlust an Zuschauern zu verzeichnen gehabt, so dass letztlich lediglich 37 Prozent des US-Publikums der ersten Stunde bis zum Finale am Ball blieb.

Weltweit läge diese sogenannte Completion Rate bei gerade einmal 45 Prozent.

Dem Bericht zufolge wäre eine Rate von 50 Prozent ein bestenfalls solide zu nennender Wert gewesen, doch nicht einmal die Hälfte aller Zuschauer hat bis zur letzten Folge durchgehalten – ein fraglos äußerst alarmierendes Ergebnis, erst recht, wenn man bedenkt, dass „Die Ringe der Macht“ mit mehr Budget ausgestattet worden war, als alle „Herr der Ringe“-Filme zusammen.

Laut der Analyse-Seite „Nielsen“ summierten sich die gestreamten Minuten 2022 auf 9,4 Milliarden, womit „Die Ringe der Macht“ gerade einmal auf Platz 15 der meistgestreamten Serien des genannten Jahres landen sollte.

Der Chef der Global-TV-Abteilung bei den Amazon Studios, Vernon Sanders, beziffert die Streamingzeit hingegen auf 24 Milliarden Minuten, was die Serie auf den dritten Platz im Nielsen-Ranking katapultiert hätte.

Es ist schwer zu beurteilen, welcher dieser beiden äußerst widersprüchlichen Aussagen Glauben zu schenken ist. Fakt ist aber, dass die Completion Rate für Streamingunternehmen ein wichtiger Wert ist, um über die Zukunft einer Serie zu urteilen.

Und offenbar hat man bei Amazon trotz des enttäuschenden Gesamtergebnisses noch einiges vor, wurde doch unlängst bekannt, dass sich bereits eine weitere Staffel in Produktion befindet, die 2024 Premiere feiern soll.

